Valve’ın yeni VR kontrolörü 10 parmağı da kaydediyor!

Valve yeni VR kontrolörü Knuckles’ı duyurdu! Kontrolör tüm parmakların izlerini bir bir hafızasına alabiliyor.
Knuckles, parmağı esas alan tetikleyici tuşu, izleme kapısı ve yüz düğmelerinin denetleyicinin üstünde bulunması ile diğer kontrolörlere benzemesinin yanı sıra orta, yüzük ve serçe parmağınızı yerleştirebildiğiniz kavrama sensörleri açısından farklılık yaratıyor.
Bu şekilde, kontrol cihazınızı serbest bırakırken – elinizin arka tarafına sıkıca oturan ayarlanabilir bir kızak sayesinde elinizden fırlamayacak – kapasitif sensörler, parmaklarınızı cihazın içindeki konumlarına göre nasıl bir hareket ortaya koyduğunuzu anlayabilecek.