Sons of Korhal’ın lideri olan Arcturus Mengsk nihayet Starcraft II evrenine giriş yaptı ve tüm gaddarlığıyla iradesini herkese kabul ettirmeye hazır. Mengsk, bir Co-op Komutanı olarak zorunlu hizmet altındaki işçi ve askerleriyle rakiplerine hemen baskı kuruyor ve oyunun ilk safhalarından itibaren gücünü kabul ettiriyor. Kolayca gözden çıkarılabilen askerleri, alt edildiklerinde silahlarını düşürüyor ve başka bir asker bunu yerden alarak savaşa devam edebiliyor.

Mengsk, enerji yerine İmparatorluk Yetkileri adında bir kaynak kullanıyor. Bu kaynağı, Kraliyet Muhafızlarını eğiterek veya onların rütbelerini arttırarak oluşturuyorsunuz. İmparatorluk Yetkileri büyüdükçe Mengsk daha güçlü ve tartışmalı yeteneklere sahip oluyor. Hemen StarCraft II’ye girerek Mengsk’in sadık ve devasa ordularını kontrol etmeyi deneyebilirsiniz. Mengsk’i daha yakından tanımak için lütfen şu bağlantılara göz atın:

Yeni Co-op Zorluk Seviyesi: Brutal +

Co-op oyuncuları, mevcut Hard ve Brutal ayarlarının ötesinde bir zorluk seviyesini deneyimleme şansı bulacak.Brutal + seviyesinde oynarken Amon birden fazla mutator’un avantajını kazanacak ve bunların her biri oyunun zorluğunu kendine has bir biçimde arttıracak. Bir arkadaşınızla güçlerinizi birleştirerek Brutal+ zorluğunun 6 farklı seviyesi arasından seçim yapabileceksiniz. Bunların her biri git gide daha da zorlu (ve büyük ödüller sunan) bir hal alacak. Brutal +, ayrıca rastgele mutator setleri oluşturarak oyuncular için bir Mutasyon Sınavı (Mutation Challenge) ortaya çıkaracak. Bu sınavı başarıyla geçenler ilave deneyim kazanacaklar. Brutal+ ayarında kendinizi sınamaya hazır mısınız?