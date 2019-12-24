ViewSonic® yeni Elite serisi XG270QG Oyuncu Monitörünü Duyurdu

ABD’li görüntü teknolojileri devi ViewSonic® renkleri daha derin ve canlı gösteren Nano IPS Panel teknolojisi ve 1 milisaniyelik tepki süresiyle yeni Elite serisi XG270QG oyuncu monitörünü oyuncuların beğenisine sunacak. 144 Hz’lik ekran yenileme hızını aşırtma teknolojisiyle 165 Hz hıza kadar çıkartabilen Elite oyuncu monitörleri, oyun severlere en gerçekçi deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor. ABD’li görüntü teknolojileri devi ViewSonic® yeni oyuncu monitörü Elite XG270QG oyun severlerin beğenisine sunulacak. Elite oyuncu monitörleri Ally monitör yan donanımı, Nano IPS Panel, 1 milisaniyelik tepki süresi ve pürüzsüz ve akıcı görüncü için G-SYNC destekli uygulamalarıyla oyun deneyimini gerçeğe yaklaştırmayı hedefliyor.

Kesintisiz ve akıcı oyun deneyimi Elite XG270QG

27 inç’lik boyutuyla gerçek 1 milisaniyelik (Gtg) tepki süresine sahip Elite XG270QG, IPS Nano teknolojisiyle eşsiz bir oyuncu deneyimi sunuyor. 144Hz yenileme hızını XG270QG hız aşırtma ile 165Hz’e çıkarabilen Elite XG270Q NVIDIA G-SYNC teknolojisi ile çığır açan monitör hızlı oyunlarda bile kesintisiz ve akıcı oyun keyfi sunuyor. Yeni Nano IPS panel teknolojisiyle oyunlara daha derin ve canlı renklerle hayat veren %98 DCI-P3 renk kapsamına sahip XG270QG, 2560×1440 (QHD) çözünürlüğüyle oyun atmosferini en iyi şekilde kullanıcılarına taşıyor.

Tasarımında oyuncu kurulumu da dikkate alınan Elite XG270QG, dahili bir mouse kablosu tutucusu, kulaklık asacağı, ultra ince fırçalanmış alüminyum tabanı ile en ince ayrıntısına kadar oyuncuların ihtiyaçları için tasarlandı. ViewSonic ELITE Global Gaming müdürü Kendall Miller Elite serisi oyuncu monitörlerini “ViewSonic, oyun teknolojisinde daima en yeni ve en iyiyi sunmanın peşindedir. ELITE oyuncu monitör serilerine gelen bu heyecan verici yeni ilaveler, tam da oyuncuların aradığı hız ve netlikte ekranlar sunar” sözleriyle anlatıyor.

Zamanın ötesinde yazılım ve donanımlar

Elite serisi oyuncu monitörleri için ilk kez piyasaya sunulan Elite RGB Controller ile oyuncular, 16,8 milyondan fazla seçenek ile ekranlarını kişiselleştirebilecekler. Bir OSD yazılım uygulaması olan Elite Display Controller ile de oyuncular ekran kumandasını kullanmadan tek tuşla ekran modlarını değiştirebiliyor.

Oyuncuların ince ayar yapması için tasarlanan Elite Ally donanımıysa oyun modları, Adaptive Sync, HDR, parlaklık, kontrast, RGB aydınlatma ve ekran üstü kumanda gibi ayarlara hızlı erişimi USB bağlantılı bir dokunmatik ekran ile sağlıyor. Elite Ally sadece Viewsonic Elite serisi oyuncu monitörleriyle uyumlu çalışabiliyor.