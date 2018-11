ViewSonic’ten yeni kavisli monitörler!

ViewSonic oyun, eğlence ve profesyonel kullanım da dahil olmak üzere birçok farklı kullanım şekli için kullanıcılara yepyeni bir bakış açısı sunmak amacıyla kavisli monitör serisini genişletti.

“ViewSonic geniş bir yelpazeye yayılan kavisli monitör seçenekleriyle, gelişmiş ve değişmeyen görüntü kalitesine sahip etkileyici bir izleme deneyimi sağlıyor. Kavisli monitör serimizi genişleterek tüketicilere ihtiyaçlarına yönelik ideal ürünleri sunabilir hale geldik.” diyen ViewSonic Türkiye ve Balkanlar İş Geliştirme Müdürü Burak Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kavisli monitörler sadece bir trend değil. Kullanım şeklinize göre kavisli monitörlerin çok sayıda faydası olabiliyor. Bunların arasında; daha çevreleyici bir etki için görüş alanını genişletmek ve ekrandaki kavisin daha doğal ve bozulmamış bir görüntü sunmasıyla gözlerin daha az yorulması gibi avantajlar yer alıyor.”

ViewSonic Kavisli Oyuncu monitörleri oyunculara yepyeni bir deneyim sunuyor. ViewSonic VX58 serisi, 144 Hz yenileme hızı ve 1800R ekran kavisi sayesinde oyuncuların aradığı akıcı ve çevreleyici oyun deneyimini sunan mükemmel birer tercih haline geliyor. Yoğun anlarda kare hızları düştüğünde AMD FreeSync™ teknolojisi devreye girerek karelerin senkronize edilmesine yardımcı oluyor, görüntü yırtılmalarını ortadan kaldırıp görüntülerin akıcı kalmasını sağlayarak kullanım deneyimini daha da iyileştiriyor. 3 kenarı çerçevesiz tasarımıyla görüş alanınızdaki dikkat dağıtıcı unsurları azaltan seri, 24″ (VX2458-C-mhd), 27″ (VX2758-C-mh) ve 32″ (VX3258-2KC-mhd), modelleriyle oyuncuların ihtiyaçlarına en uygun monitörü seçmelerine olanak tanıyor.

Daha talepkar oyuncular için tasarlanan XG3240C, ergonomik ayağı ile esnek ayar seçenekleri sunuyor. HDR10 ile High Dynamic Range içeriklere desten veren monitör, oyun deneyimini daha da ileri taşıyarak görüntülerin hem parlak hem de karanlık sahnelerde öne çıkmasını sağlıyor. ViewSonic XG3240C, görüntülerin çok hızlı aktığı oyunlarda sizin yanınızda. 1800R kavisli ekran, 144 Hz yenileme hızı ve AMD FreeSync™ desteği ile; oyunlarda muhteşem görüntülerin yanı sıra akıcı ve çevreleyici bir deneyim oluşturuyor. Tüm bunların yanında esnek ekran menüsü özelliklerine de sahip olan XG3240C, pazardaki en iyi kavisli oyuncu monitör alternatiflerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

ViewSonic film ve eğlence tutkunlarına Full HD ve WQHD çözünürlüklerdeki VX3216-SCMH-W ve VX3217-2KC-mhd modellerini sunuyor. Her iki model de her ortama uyan şık ve modern tasarımlarının altında etkileyici ve panoramik bir izleme deneyimi sunuyor. Görüntüler ve filmler; 3 kenarı çerçevesiz tasarım, 75 Hz* yenileme hızı ve 1800R kavisle iyileştirilerek izleyicileri yepyeni bir boyutta kusursuz bir şekilde sarıyor. VX3217-2KC-mhd*, VESA montaj desteği ile her tür kuruluma uyabiliyor.

Profesyonel kullanım söz konusu olduğunda ise VP3881, ultra geniş paneliyle video düzenlemek ve birden fazla uygulamayla çalışmak için ideal bir çözüm sunmasının yanı sıra 2300R kavisiyle de çevresel bir görüş sağlıyor. 38 inç boyutunda ve WQHD+ 3840 x 1600 çözünürlükteki ekran, video editörlerine çok geniş çalışma alanı sunuyor. Kaliteden ödün vermeyen monitör, yatay olarak 21:9 en boy oranına sahip. VP3881 kendi renk kalibrasyon raporuyla önceden ayarlanmış olarak geliyor ve diğer bilgisayarlarla kullanıldığında yeniden kalibre edilme zahmetini ortadan kaldırmak için donanımsal kalibrasyon özelliğine sahip. sRGB renk gamının %100’ünü kapsayan monitör, doğru ve canlı renkler oluşturarak projenizin her platformda aynı mükemmel sonucu vermesini sağlıyor. Delta E<2 renk doğruluğu ve <5% delta parlaklık sapması, renk ve parlaklığın kararlı olmasına yardım ediyor böylece görüntüler her zaman zengin ve parlak oluyor. USB 3.1 Tip-C bağlantısı ise şarj etme, yüksek boyutlu veri aktarımı ve video görüntüsü için kullanıcı dostu yönetim imkanı sunmasının yanı sıra KVM anahtarı teknolojisi sayesinde birden fazla cihazla çalışırken üretkenliği artırıyor.

