The Walking Dead Birinci Sezon bugün bedava!

Humblebundle sitesi yaz sonu indirimlerine, Telltale firmasının Walking Dead Sezon Bir oyununu ekledi. Oyun 9 Eylül 2017 saat 20.00’a kadar Humblebundle sitesinde bedava!

Walking Dead Sezon Bir için bu linkten Steam kodunuzu alabilirsiniz. Kodu aldıktan sonra Steam’de oyunlar kısmındaki “Steam’de ürün etkinleştir” seçeneğine, Humblebundle sitesine kayıtlı e-posta adresinize gelen kodu girerek oyunu temin edebilirsiniz. Kod sayesinde oyunu Steam kütüphanenize eklediğinizde oyun sonsuza kadar sizin olacak, ve istediğiniz zaman indirebileceksiniz.

Oyun sadece PC için bedava. Fakat kuşkusuz yazın en büyük hediyelerinden biri. Bu şansı kaçırmadığınızdan emin olun!

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