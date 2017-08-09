War Rock serüveni Papaya ile devam ediyor!

2007 yılından beri büyük bir bağlılık ve tutkuyla oynanan, Türk oyuncular tarafından da bir hayli rağbet gören War Rock, yeni nesil oyunların çıkışıyla beraber popülerliğini yitirmiş ve kısa süre önce Nexon tarafından kapatılmıştı.

Ancak, Black Shot ve Dekaron oyunları ile tanınan Papaya Play, War Rock serüvenini kaldığı yerden, yine Free to Play olarak devam ettirecek !

War Rock’la beraber bünyesinde dört farklı oyunu barından Papaya Play, oyunu daha fazla geliştirecek ve daha sık güncelleme almasını sağlayarak, oyunu tekrardan gündeme oturtacak ki, daha şimdiden binlerce oyuncu War Rock’ta ağırlanmaya başladı bile.

War Rock serüveninin Papaya Play ile devam ettirilmesinin oyunu sürekli güncel tutacağını söylemiştik. Çünkü, daha şimdiden oyuna iki yeni harita, yepyeni turnuva modu ve daha önce görülmemiş öğelerden oluşan bir güncelleme paketi de yayınlandı ve en önemlisi de, oyunun hack koruma sistemi EasyAntiCheat ile değiştirildi. Böylece varolan ve geliştirilmeye çalışılacak hilelerin önüne geçilebilecek.

Ayrıca Nexon döneminde War Rock oynayan oyuncuların hesapları, 16 Ağustos 2017 tarihine kadar Papaya Play’e taşınabilecek. Böylece oyuncuların karakter adı, öğeler, başarımlar, klan ilerlemesi ve arkadaş listesine kadar bir çok unsur kaybolmayacak, yeni gelen oyunculara’da harika bir başlangıç seti verilecek. Nexon’da ki War Rock hesabını, Papaya Play’e taşımak isteyen oyuncular, Papaya Play müşteri destek sayfasından ticket yollamaları yeterli olacaktır. Ayrıca War Rock WRC e-pin kodların BursaGB, AtaGame ve GameBayi üzerinden tedarik edebileceğinizi unutmayın.

Papaya Play Ticket: https://support.papayaplay.com/hc/en-us/categories/115000022254-War-Rock

Basın bülteninden derlenmiştir.

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