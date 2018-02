Warface ile Hem Oyunda, Hem de Gerçek Hayatta Kazan!

Crytek’in %100 Türkçe, ücretsiz Online FPS oyunu Warface; 2018 yılına hızlı bir giriş yapıp yayınladığı güncellemenin ardından, yepyeni ve kazançlı bir proje ile oyuncularının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Free to Play oyun olmanın hakkını veren ekonomi yapısı, hiç bir oyunda olmadığı kadar çok oyun modu, birbirinden heyecanlı operasyonları ve türünün en iyi grafikleri ile, FPS ve mücadele duygusunu seven tüm oyuncuları buluşturan Warface; arkadaşlarını oyuna davet eden oyunculara, onların yaptıkları her harcamadan pay vereceği ve tamamen Crytek İstanbul ürünü olan Warface Kazan isimli projesi ile hayranlarını sevindirmeye hazırlanıyor.

İster hali hazırda Warface oyuncusu olun, isterseniz oyuna yeni kayıt olun; Warface Kazan tüm oyuncular için geçerli bir kazanç sistemi olarak duyuruluyor. Oyundaki kullanıcı bilgileriniz ile giriş yapabileceğiniz https://kazan.warface.com.tr adresinden edineceğiniz davet linki ile siz de hemen kazanmaya başlayabilirsiniz. Davet linki üzerinden Warface’e getirdiğiniz arkadaşlarınızın oyun içi kredi alımlarında yapacağı Türk parası harcamalarının %20’si otomatik olarak hesabınıza yükleniyor. Yani sizin davetinizle oyuna kayıt olan oyuncunun Warface’te gerçek para ile yaptığı her alışverişte siz de gerçek para kazanıyorsunuz.

Warface Kazan projesi oyuncular için bir defalık değil, ömürlük bir sistem olarak onların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncuların yıllardır oyunlar için yaptığı harcamaların bir kısmını geri alma şansı yaratan Warface Kazan, kullanımı kolay web sitesi ile de oyuncuların dostu olmayı hedefliyor. Davet linkinizi anında yarattığınız, ardından davet ettiğiniz kişileri ve hesabınızı kolaylıkla takip edebileceğiniz web sitesi, SSL ve Şifreleme Teknolojisi ile destekleniyor ve güven konusunda oyunculara şüphe bırakmıyor.

Warface’e hemen kayıt olmak için www.warface.com.tr/#register adresini; Warface Kazan hakkında bilgi ve

davet linkinizi almak için de https://kazan.warface.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

