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PlayerUnknown’s Battlegrounds’un Steam rekorlarını alt üst etmesi ve Fortnite: Battle Royale‘ın büyük başarısı elbette diğer firmaların da ilgisini çekti.

Senelerdir hem ülkemizde hem de yurt dışında büyük bir beğeniyle oynanan ve halihazırda yüzlerce silaha sahip olan Warface de bu akımın en son takipçisi.

Uzun yıllardır tanıdığımız ve sevdiğimiz Crytek tarafından geliştirilen oyunun nasıl bir içeriğe, ana oyundan hangi kısımlara sahip olacağı henüz net değil. Haritanın ne kadar büyük olacağı veya kaç adet harita ile karşılaşacağımız konusunda da soru işaretleri bulunmakta.

Ocak ayında konu ile alakalı yeni gelişmeler olacak gibi gözüküyor, bizler de merakla bekliyoruz.

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