Wargaming’de Yılbaşı Kutlamaları Başlıyor!

Şirket her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yılı tüm oyunlarında eğlenceli aktivitelerle karşılayacak.

Wargaming yaptığı bir açıklamayla yaklaşan yeni yılı oyunlarında bir dizi özel aktivite ile karşılayacağını duyurdu. Her yıl tekrarladığı geleneği bu yıl da bozmayan şirket, oyunseverlere bir dizi eğlenceli sürpriz hazırladı.

World of Tanks PC’de Yeni Yıl Operasyonları

World of Tanks PC’de yeni yıl operasyonları 15 Aralık’tan 15 Ocak’a dek sürecek bir dizi özel savaş misyonundan oluşuyor. Bu özel operasyonları tamamlayan oyuncular, karla kaplı garajlarını süslemek için kullanabilecekleri çeşitli dekorasyon malzemelerinin yanı sıra bir dizi bonus ve hediye kazanacaklar. Garajınızı ne kadar zengin süslerseniz o kadar değerli oyun içi hediyeler kazanacaksınız. 4 farklı stilden birini seçerek garajınızı tarzınızı en iyi yansıtan şekilde süslemeniz mümkün.

World of Tanks Konsol Sürümlerinde Çok Sevilen Oyuncak Tank Modu Başlıyor

22 Aralık – 1 Ocak tarihleri arasında World of Tanks konsol sürümleri oyuncular tarafından çok sevilen Oyuncak Tank moduyla şenlenecek. Sevimli minyatür tanklarına atlayıp düşmanlarıyla kapışacak olan oyunseverleri bir dizi oyun içi ödül ve hatta konsol sürümlerine yeni eklenen İsveç tanklarından biri bekliyor.

Gerçi World of Tanks konsol sürümleri an itibariyle bir dizi eğlenceli aktiviteye sahneye olmaya başladı bile. Devam eden Tanksmas operasyonlarında oyun içi hediyeler ve çeşitli Tanksmas Paketlerinden birini kapma şansını kaçırmayın.

World of Tanks Blitz’te Festival Zamanı

World of Tanks Blitz’in en beğenilen etkinliklerinden biri olan Blitz Festivali başlıyor. İki aşamadan oluşan bu etkinliğin ilki oyunda geçiyor ve oyuncular çeşitli görevleri tamamlayarak ödüller ve çeşitli bonuslar almaya yarayan biletler kazanacaklar.

Festivalin ikinci aşaması ise World of Tanks Blitz portalında geçiyor. Burada oyuncular ender bulunan eşyalar kazanmak için açık artırmaya katılabiliyorlar. Bu eşyalardan bazıları oyunun tarihi boyunca sadece bir ya da iki kez alınabilir oldular. IS-3 Defender tankı gibi çok özel tankları kazanma fırsatı sizleri bekliyor.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…