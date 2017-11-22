Warner Bros ve LEGO’dan “LEGO Marvel Super Heroes 2”

“LEGO Marvel Super Heroes 2”, ilk oyunda olduğu gibi bu kez de Marvel dünyasına eğlenceli bir yolculuk sunuyor. Her yaştan oyuncu kitlesine hitap eden LEGO Marvel Super Heroes 2’de telepatik kozmonot köpek Cosmo the Spacedog’un çağrısı ile bir araya gelen Marvel kahramanlarına siz de katılın ve Hükümdar Kang’ın şeytani planlarını engellemelerine yardımcı olun.

Hikayesi LEGO Marvel Super Heroes’un devamı olarak, ödüllü çizgi roman yazarı Kurt Busiek tarafından yeniden yazılan LEGO Marvel Super Heroes 2, oyuncuları farklı çağlardan sayısız Marvel ortamına götürerek kozmik bir savaşa sokuyor. Marvel’ın süper kahramanları bu kez zamanda yolculuk ederek pek çok farklı çağdan Marvel şehri ve mekanı çalarak Chronopolis’i inşa etmeye çalışan Hükümdar Kang ile savaşıyor.

Telepatik kozmonot köpek Cosmo the Spacedog’un çağrısına uyarak, Hükümdar Kang’ın şeytani planlarını engellemek için bir araya gelen kahramanlar arasında Örümcek Adam, Thor, Hulk, Demir Adam, Kara Panter, Kaptan Marvel, Doctor Strange ve Galaksinin Koruyucuları’nın yanı sıra, gelecek dönemde vizyona girecek bazı filmlerin de karakterlerini kapsayan 200’den fazla süper kahraman ve süper kötü bulunuyor. İlk oyunu oynayanların kaçırmak istemeyeceği oyun LEGO severler için de tercih edilebilir bir seçenek.

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