Western Digital’den çığır açan depolama çözümleri!

Küresel veri depolama teknolojisi ve çözümleri lideri Western Digital Corporation, yeni ürünlerini tanıttı. WD My Cloud Home, SanDisk iXpand Base ve SanDisk Ultra 400GB mSD ürünleri depolama çözümlerinde oyunun kurallarını değiştirecek.

Western Digital’in yeni depolama çözümleri; dijital içerik üzerinde gelişmiş denetim sunan WD My Cloud Home, iPhone içeriklerine sorunsuz yedekleme sağlayan SanDisk iXpand Base ve dünyanın en yüksek kapasiteli microSD kartı olan SanDisk Ultra 400GB mSD ürünleri lansman etkinliğiyle tanıtıldı.

“Depolama çözümleri alanında değişim yaratan ürünlere odaklanarak tüketicilerin güvenle mobil merkezli bir yaşam sürmelerine destek oluyoruz” diyen SanDisk Bölge Satış Müdürü Yosi Rafael, yeni ürünler hakkında konuştu: “Müşterilerimizin anılarını, fotoğraflarını, videolarını ve tüm dosyalarını akıllı telefonlarından ve bilgisayar cihazlarından saklamalarına yardımcı olmak için en yüksek kapasiteli ve en güvenli depolama alanları üretiyoruz. Yeni ürünümüz My Cloud Home çözümüyle tüketiciler, akıllı telefonları, bilgisayarları, USB depolama birimi, bulut ve sosyal medya hesaplarındaki tüm fotoğraf, video ve dosyaları bir merkezde kolayca toplayabilirler. İnternet bağlantısı olan herhangi bir yerden içeriklerini sevdikleriyle paylaşma özgürlüğüne sahipler. iPhone’a özel olarak yapılan SanDisk iXpand Base ise kullanıcılara telefonlarını şarj ederken tüm içeriklerini kaliteli bir şekilde muhafaza etme olanağı veriyor.”

Yeni ürünler hiç olmadığı kadar yüksek kapasiteli, güvenli ve hızlı

Western Digital, evdeki Wi-Fi yönlendiricisine doğrudan entegre olan WD My Cloud Home depolama cihazıyla kullanıcıların tüm dijital içeriği tek bir merkezi yerde muhafaza etmesini sağlıyor. Bu cihaz sayesinde kullanıcılar en değerli anılarını evlerinin konforunda ve güvenliğinde sonsuza kadar saklayabiliyor. Aynı zamanda kullanıcılar tüm içerikleri otomatik olarak yedekleyebiliyor; cihazlarına telefonlarından, tabletlerinden, bilgisayarlarından ve harici depolama aygıtlarından erişebiliyor, internet bağlantısının olduğu her yerden My Cloud Home cihazına kaydedilen videoları aktarabiliyor.

iPhone için geliştirilen ve telefon şarj modunda tutulduğu sırada içerikleri otomatik olarak yedekleyen SanDisk iXpand Base ise kullanıcıların telefon belleğini kaybetme endişesini ortadan kaldırıyor. 15W’lık güçle hızlı şarj sağlayan iXpand Base ile kullanıcılar iPhone’u her şarj ettiğinde, internet tabanlı depolama seçeneklerinin aylık ücretleri konusunda endişelenmeden dosyalarını orijinal kalitesinde otomatik olarak yedekleyebiliyor.

Western Digital, 200GB’lık rekor kıran SanDisk Ultra microSDXC kartını piyasaya sürdükten iki yıl sonra, kapasiteyi aynı küçük form faktöründe iki katına çıkardı. Mobil cihazlarda kullanılan dünyanın en yüksek kapasiteli microSD kartı 400GB SanDisk Ultra® microSDXC™ UHS-I, günümüzün mobil merkezli yaşam tarzının taleplerine ayak uydurarak tüketicilere depolama alanı sınırlamaları hakkında endişe duymadan fotoğraf ve videoları kaydetme ve paylaşma özgürlüğü sunuyor. Android akıllı telefon ve tablet kullanıcıları için ideal olan dünyanın en yüksek kapasiteli kartı 40 saate kadar Full HD video alabiliyor ve üstün performans sunmak için 100MB / s’ye kadar süper hızlı aktarım sunuyor. Bu aktarım hızında, tüketiciler dakikada 1.200 fotoğraf aktarabilir. Ayrıca, 400GB SanDisk Ultra microSD kartı A1 App Performans Sınıfı şartnamesine uygundur; bu da kartın uygulamaları daha hızlı yükleyebileceği anlamına geliyor.

