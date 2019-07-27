Wolfenstein: Youngblood ve Wolfenstein: Cyberpilot çıktı

“Blazkowicz.” Uygun adım yürüyen aptal ve faşist Nazilerin tir tir titremelerine sebep olan isim. Ancak bu sefer aile geleneğini BJ’in ikiz kızları Jess ile Soph devam ettirip Paris’te devriye gezen Nazi pisliklerine yanlarında temiz çamaşır taşımaları için bir sebep veriyor.

Arkane Studios Lyon ile iş birliği yapan MachineGames bugün efsanevi Wolfenstein serisinin ilk co-op oyunu Wolfenstein: Youngblood’ı PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için çıkardı. Önceki oyunlara kıyasla daha fazla oyuncu seçimi, silah, geliştirme ve yetenek barındıran Wolfenstein: Youngblood, bugüne kadarki en büyük ve en dinamik Wolfenstein oyunlarından biri.

Wolfenstein: Youngblood, MachineGames’in vahşi, hızlı ve aksiyon dolu FPS oynanışıyla Arkane Studios Lyon’un emsalsiz mekân tasarımlarını birleştirerek Nazi işgalindeki Paris’e hayat veriyor. Üstelik Paris çok çeşitli, açık uçlu keşif ve çatışma seçenekleriyle dolu. Jess ve Soph Blazkowicz kayıp babalarını arayıp Nazi rejimini devirmeye çalışırken Paris balkonlarında sinsice gezin ya da amansızca çatışmaya girin.

Wolfenstein: Cyberpilot Bugün Çıktı

Oyuncuları Nazi savaş makinelerinin kokpitine oturtan VR tecrübesi Wolfenstein: Cyberpilot da bugün çıktı. Arkane Studios Lyon tarafından geliştirilen bir MachineGames yapımı olan Wolfenstein: Cyberpilot, oyunculara bir zamanlar güzelliği dillere destan olan Paris’i darmaduman eden faşistleri ezmek, yakmak ve taramak için drone’ların, Panzerhund’ların ve daha fazlasının kontrolünü ele geçiren bir hacker olma fırsatı sunuyor.

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