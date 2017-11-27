Wolfenstein’ın sansürlü halini gördünüz mü?

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Bir efsane olan Wolfenstein serisinin diğer oyunları gibi son oyunu olan Wolfenstein II The New Colossus da Almanya piyasasını karıştırdı.

Sadece oyunun güzelliğinden de bahsetmiyoruz. Evet oyun beklentimizin çok ötesinde bir yapım olarak piyasaya çıktı ve son yıllarda oynadığımız FPS oyunları içinde en akılda kalıcı yapımlardan birisi oldu.

Oyun Almanya’da tam anlamıyla “Nazi” sansürü ile yayınlanıyor. Ayrıca Japonya ve İsrail de Nazi simgelerinin sansürlendiği ülkeler arasında.

Hitler’in bıyığından tutun, adının bile farklı olduğu bir sürümden bahsediyoruz bu arada. Gamalı haç yerine başka bir sembol ve tamamen farklı bir isimle birlikte Wolfenstein II: The New Colossus GERMAN Edition’ı oynamak belki ilginizi çekebilir.

İşte bıyıksız Adof Hitler!

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