Wolfteam Dergisi bayilerde!

Wolfteam Dergisi özel sayısı tüm Türkiye’de bayilerde!
Bizlerle buluştuğu günden beri oyuncu sayısı ve başarı grafiğini giderek yükselten Wolfteam, günümüzde e-spor alanında da gücünü kanıtlamış ve yaşayan bir efsaneye dönüşmüş durumda.
Türkiye’de FPS denilince akla gelen ilk oyunlardan birisi olan Wolfteam’in LEVEL Editörleri tarafından hazırlanan özel sayısı, Wolfteam için 250 TL değerinde hediye kodunun yanında, Marvel Future Fight, Paramanya, EvilBane, Seven Knights, MStar ve Goley için de birbirinden değerli hediyeler ile beraber geliyor.
Derginizde Wolfteam’in geçmişten günümüze yolculuğu, en sevilen harita ve silahlar, en son yenilikler, turnuvalar, Cantuğ “Unlost” Özsoy röportajı, BloodRapper ile yayıncılık ve taktikler, Wolfteam’in en iyi üç klanı Katre-i Matem, JoYYaMYaMLaR ve JustApplica ile söyleşi, The Zemzem (1907 Fenerbahçe), NukeStar (HWA Gaming) ve Alucard (Dark Passage) ile e-spor sohbeti, Cosplay Dosyası ve nicesi sizi bekliyor.
Üstelik Wolfteam Dergisi’nin fiyatı sadece 10 TL! (K.K.T.C. 12.50 TL)
Netmarble‘ın diğer oyunları (Paramanya, Marvel Future Fight, EvilBane, Seven Knights, MStar, Goley, Hounds: The Last Hope, Rakion) ile de dolu dolu içeriklere ulaşabileceğiniz derginizin kod içerikleri işe şu şekilde;
Wolfteam
(30 Günlük) EM4A1 Ultimate
(30 Günlük) UTX-15 Ultimate
(30 Günlük) Zaitsev Ultimate
(30 Günlük) Lin Meiling Diriliş
(30 Günlük) Christopher Smith Diriliş
(30 Günlük) K3-TK Alsancak
(30 Günlük) DE-50 Black
(30 Günlük) MK-6G TTC-F
(30 Günlük) Kraliyet Dövmesi (SP-Sırt)
(30 Günlük) Kraliyet Dövmesi (SP-Sol)
(30 Günlük) Kraliyet Dövmesi (SP-Sağ)
(30 Günlük) Kurt Koruması 2.Seviye
(30 Günlük) Duvar Koşusu 2.Sevie
(30 Günlük) Melek Pençesi
(Bir Günlük) Malzeme Paketi
Paramanya
Kod içeriği
100 Elmas
EvilBane
Kod içeriği
100 Kristal
Marvel Future Fight
Kod içeriği
3-6 Yıldız Kahraman Sandığı
Seven Knights
Kod içeriği
50 Yakut
Goley
Kod içeriği
Altın Gol Paketi
Süper Ronaldo Paketi (10)
Süper Messi Paketi (10)
MStar
Kod İçeriği
Puan 2 Kat (100 Raund)
Deneyim 2 Kat (100 Raund)
Teleskop Eşyası (30 Raund)
Görünmez Seviye (30D)
50 Şeker Torbası (1 Raund)
İsmini Değiştir (1 Raund)
Külkedisi Büyüsü (1 Raund)
*Hediye kodlarının nasıl kullanılacağı derginizin 82.sayfasında açıklanmıştır. Kodlar her hesapta bir defa kullanılabilir, her biri ilgili bölümde belirtildiği tarihe kadar geçerlidir.
*Paramanya, EvilBane, Marvel Future Fight ve Seven Knights kodları sadece Android’de geçerlidir.
24 Yorum Eklenmiş Tartışmaya katıl
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Erkan
3 months ago |
Dergi Nasıl Bişey Link Veya Başka SS Varmı Lütfen Acil ?
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LEVEL
3 months ago |
Nasıl bir şey derken? :)
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Mehmet
2 months ago |
Ben Migros 3m ve 5m ye gittim yoktu bu dergiden?
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LEVEL
2 months ago |
Şuradan tam listeye ulaşabilirsiniz; http://cdn.joy.ac/wolfteam-dergi-bayii-listesi/
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Mehmet
2 months ago |
Peki bide bu dergilerin bitme günü varmı?
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LEVEL
2 months ago |
Üç ay kadar raflarda kalacak. :)
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cevdet
1 week ago |
şuan bu dergi varmı
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cevdet
1 week ago |
12 haziranda varm
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Emir
2 months ago |
şarköydeki baiye sordum yok dedi bana şimdi gittim
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LEVEL
2 months ago |
Tükenmiş olabilir, ilgili birime ilettik. :)
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Ali akyüz
2 months ago |
Bu dergiden konya ereğli migrosa gönderebilir misiniz ?
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LEVEL
2 months ago |
Kısa sürede bittiği yönünde bilgi geliyor, yeniden sevki yapılacak. :)
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mucahit kalkan
2 months ago |
sizle iletisim için bir e posta atarmısınız
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LEVEL
2 months ago |
inbox@level.com.tr
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Alpet
2 months ago |
Dörtyolda migroslarda ikisindede yok 1 haftadır... Yenisi gelecekmi
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LEVEL
2 months ago |
Denizciler Mah. MJet'te de bulabilirsiniz. Yeniden dağıtım için bilgi verdik. :)
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Alpet
2 months ago |
Kaç gun icinde gelir bilgi verebilirmisiniz?
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LEVEL
2 months ago |
Yarından itibaren kontrol edebilirsiniz.
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Alihan
1 month ago |
Bursa metroya ne zaman gelir veya bayiniz mi ?
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Alihan
1 month ago |
Her ay olcak mı ? farklı hediyeler ve konularda olucak mı?
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LEVEL
1 month ago |
Bursa'daki tüm bayi listesini iletiyoruz, şu anda da bulabilirsin. :)
BURSA-1 ÖZHAN-BADEMLİ SÜPERMARKET Bademli mh. Eğitim cd. Bila n,22 MUDANYA MUDANYA BURSA
BURSA-1 Bursa Bademli C.Express GROSS MARKETLER Çağrışan Yolu (Eski Mudanya Yolu) Bademli Mevkii Bademli MUDANYA BURSA
BURSA-1 GEÇİT ÖZDİLEK GROSS MARKETLER Geçit mahallesi Mudanya yolu 6. km No:752 OSMANGAZİ OSMANGAZİ BURSA
BURSA-1 ÖZHAN ÜÇEVLER SÜPERMARKET Üçevler mah. Ahıska cad. No:207 ÜÇEVLER NİLÜFER BURSA
BURSA-1 ÖZHAN KONAK SÜPERMARKET Konak mah. Yıldırım cad. Çakırlar iş mrk.no:13-14 BEŞEVLER NİLÜFER BURSA
BURSA-1 Deniz Market BAKKAL / MARKET Görükle mah. Atatürk cad. Tezcan sok. No:55 Görükle NİLÜFER BURSA
BURSA-1 ÖZHAN ÇEKİRGE SÜPERMARKET Çekirge mah. Uludağ yolu cad. Fesçioğlu sts.a-bl.9-10-11 ÇEKİRGE OSMANGAZİ BURSA
BURSA-1 Özhan Pembeçarşı. SÜPERMARKET Kükürlü mah Oulu cad Başaran sok Pembe çarşı içi OSMANGAZİ OSMANGAZİ BURSA
BURSA-1 ÖZTANER GIDA VE İHT.MAD.S SÜPERMARKET Özlüce mah. Saygınkent cad. Saygınkent sts.h.bl SAYGINKENT NİLÜFER BURSA
BURSA-1 BURSA NİLÜFER MİGROS GROSS MARKETLER İhsaniye mah. İzmir yolu cad. No:98 NİLÜFER NİLÜFER BURSA
BURSA-1 BURSA 1 METRO GROSS MARKETLER Beşevler mah İzmir cad. No:268 MERKEZ NİLÜFER BURSA
BURSA-1 BURSA CARREFOUR GROSS MARKETLER Odunluk mah. Orhaneli kavşağı İzmir yolu üzeri Carrefour av.m. MERKEZ NİLÜFER BURSA
BURSA-1 ÖZHAN ATAEVLER SÜPERMARKET Cumhuriyet mah. Gazi cad. Fırat sok. Pera plaza ATAEVLER NİLÜFER BURSA
BURSA-1 ATAEVLER ÖZDİLEK GROSS MARKETLER Ataevler mah. Alirızabey cad. No:2 ATAEVLER NİLÜFER BURSA
BURSA-1 FEN UGURSAN LTD.ŞTİ SÜPERMARKET İhsaniye mah. Fatihsultan mehmet bulvarı Akuğur av.m İHSANİYE NİLÜFER BURSA
BURSA-1 BABA KAMİL 2 BAKKAL / MARKET Sakarya mah. Atatürk cad. Yerleşim sts.no:22-1 MERKEZ NİLÜFER BURSA
BURSA-1 Özhan Geçit SÜPERMARKET Geçit mh Mudanya cd N 756 Geçit OSMANGAZİ BURSA
BURSA-1 Endülüspark MM Migros GROSS MARKETLER Balat Mah. No:443-C EndülüsPark AVM Balat NİLÜFER BURSA
BURSA-1 Özlüce 100.Yıl Carr.Super GROSS MARKETLER Yüzüncüyıl mh. Prof. Erdal İnönü Cd. No:51 Yüzüncüyıl NİLÜFER BURSA
BURSA-1 Balat MM Migros GROSS MARKETLER Ahmet Yesevi Mh. Sapanca Sk. C Blok No: 4C / A Balat NİLÜFER BURSA
BURSA-1 Görükle Bursa Mjet GROSS MARKETLER Dumlupınar Mah., Pamukkale Cad. Filiz Sok. No:28A/A ( A - B Blok ) No:12 Görükle NİLÜFER BURSA
BURSA-1 Özhan Balat SÜPERMARKET Balat Mah Büyük (300) Sok No:5 Balat NİLÜFER BURSA
BURSA-1 İhsaniye MJet GROSS MARKETLER İhsaniye Mah. İsmatiye Cd. 30 İhsaniye NİLÜFER BURSA
BURSA-1 Harmony Towers MM Mıgros GROSS MARKETLER Odunluk Mah. Akademi Cad. No:1 C Blok 2. nolu Dükkan Odunluk NİLÜFER BURSA
BURSA-1 Bursa 23 Nisan MJet GROSS MARKETLER 23 Nisan Mahallesi 247. Sok. No:2 Altınşehir NİLÜFER BURSA
BURSA-1 İhsaniye Carrefour Mini GROSS MARKETLER İhsaniye Mah.1.Yaprak Sok.No:5 1.Yaprak Sok. No:5 İhsaniye NİLÜFER BURSA
BURSA-1 Yüzüncüyıl M Migros GROSS MARKETLER Yüzüncüyıl mh. Uğur Mumcu Sk. No :10 Ertuğrul NİLÜFER BURSA
BURSA-1 Balat Florya Carf. Mini GROSS MARKETLER Ahmet yesevi mahallesi Hürriyet (310) caddesi No:21/B Balat NİLÜFER BURSA
BURSA-1 Ezgi Kitabevi KİTABEVİ Barbaros cad. KristalPark KristalPark no:7 İhsaniye NİLÜFER BURSA
BURSA-1 Biaport Bursa MM Migros GROSS MARKETLER Ertuğrul Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Cad. BİAPORT E Blok Belediye no : 28E/B - 28 Ertuğrul NİLÜFER BURSA
BURSA-1 Nilüfer N-T GROSS MARKETLER Konak Mah. Beşevler Cad. No:76/A Beşevler NİLÜFER BURSA
BURSA-1 Özhan Orhaneli Yolu SÜPERMARKET Çamlıca mah. Lefkoşe cad. No:76-A Nilüfer NİLÜFER BURSA
BURSA-1 Özlüce Özdilek GROSS MARKETLER ERTUĞRUL MAH. 87.SOK. NO:1 NİLÜFER NİLÜFER BURSA
BURSA-1 Özhan Ertuğrulkent SÜPERMARKET Ertuğrulkent mah. Uğur mumcu Bulv Ertuğrulkent NİLÜFER BURSA
BURSA-1 BURSA ÖZLÜCE MJET GROSS MARKETLER ERTUĞRUL MAH. 401.SOK. NO:17 A Blok 17AA - 17AB Nilüfer NİLÜFER BURSA
BURSA-1 BURSA KÜKÜRTLÜ M JET GROSS MARKETLER Kükürtlü Mah. Kükürtlü Cd. Üstün Sk. Dikicioğlu Apt. No: 9/4 Çekirge OSMANGAZİ BURSA
BURSA-1 USMAR ESENTEPE BAKKAL / MARKET Esentepe Mah Okul Cad No:18 Esentepe NİLÜFER BURSA
BURSA-1 Özhan Doğuşpark SÜPERMARKET İhsaniye mah. Tuna cad. Doğuşpark aktuğ konutları İhsaniye NİLÜFER BURSA
BURSA-1 ÖZHAN EĞİTİMCİLER BAKKAL / MARKET Çamlıca mah. Eğitimciler cad. Öztimurlar ap.no:82 BEŞEVLER NİLÜFER BURSA
BURSA-2 BURSA MAYA CARREFOUR GROSS MARKETLER Dosab Yalova cad. Otogar yanı Anatolium AVM OSMANGAZİ OSMANGAZİ BURSA
BURSA-2 Bursa Modern M Migros GROSS MARKETLER Cumhuriyet Mah. 7.Cadde Bursa Modern Büyük Klp Demirtas No : 43/20 Demirtaş OSMANGAZİ BURSA
BURSA-2 SANTRAL GARAJ C.EXPRES GROSS MARKETLER Santral garaj Kıbrıs şehitleri cad. Kent meydanı avm SANTRAL GARAJ OSMANGAZİ BURSA
BURSA-2 BURSA KENT MEYDAN D&R GROSS MARKETLER Santral garaj mah. Eski santral garaj Kent meydanı al.ver - zemin kat:z3-0006 OSMANGAZİ OSMANGAZİ BURSA
BURSA-2 Kayaoğulları MOBO / KİOSK Kayhan Mh Ünlü Cad. Halkbankası Yanı Yok HEYKEL OSMANGAZİ BURSA
BURSA-2 Sarıel Büfe BAKKAL / MARKET Osmaniye Mh. Belediye Terminali Bila İNEGÖL İNEGÖL BURSA
BURSA-2 ZAFER PLAZA MİGROS GROSS MARKETLER Zafer plaza Cemal nadir cad. Zafer plaza iş mrk içi MERKEZ OSMANGAZİ BURSA
BURSA-2 HEYKEL C.EXPRES GROSS MARKETLER Nalbantoğlu mah. Alpay bekir sami cad. Bursaspor katlı otopark altı HEYKEL OSMANGAZİ BURSA
BURSA-2 Suffe Market BAKKAL / MARKET Cuma mah Sadıkzade sok N.9 İNEGÖL İNEGÖL BURSA
BURSA-2 Özhan Namazgah SÜPERMARKET Umurbey mah. Çimen cad. No:10 YILDIRIM OSMANGAZİ BURSA
BURSA-2 BURSA ÖZDİLEK GROSS MARKETLER Yeni yalova yolu 4 km bursa Bila MERKEZ OSMANGAZİ BURSA
BURSA-2 ÖZDİLEK KAPLIKAYA GROSS MARKETLER Siteler mah. Kaplıkaya cad. Özdilek a.v.m MERKEZ YILDIRIM BURSA
BURSA-2 ALP BÜFE(OTOGAR-O.GAZİ) GAZETE DERGİ DÜKKANI Bursa şehirlerarası Otobüs terminalı D.26 MERKEZ OSMANGAZİ BURSA
BURSA-2 Volkan Büfe BAKKAL / MARKET Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali D.13/19 Osmangazi OSMANGAZİ BURSA
BURSA-2 Şehreküstü M Migros GROSS MARKETLER Kiremitçi mh. Kocasinan Doğanbey caddesi No:57/59 Şehreküstü OSMANGAZİ BURSA
BURSA-2 Bağlaraltı MJet GROSS MARKETLER Bağlaraltı mh. 419 SK. NO:2/4 Esenevler YILDIRIM BURSA
BURSA-2 Bursa 2 Metro GROSS MARKETLER Fatih Mahallesi Yeni Yalova Yolu No : 311 Osmangazi OSMANGAZİ BURSA
BURSA-2 İnegöl 5M Migros GROSS MARKETLER Osmaneiye Mah. Altay Cad. N0:27 D Blk.Z 048 İnegöl İNEGÖL BURSA
BURSA-2 İnegöl NT GROSS MARKETLER Osmaniye Mah. Altay Cad.İnevia AVM. İnegöl Otogar Yanı İnegöl İNEGÖL BURSA
BURSA-2 Bursa Anatolıum D&R GROSS MARKETLER Anatolıum AVM. Alaşar Mh Y.Yalova Cd. N:487 K:1 N:176,176A,186,187 Merkez OSMANGAZİ BURSA
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Alihan
1 month ago |
birkaç kelime sadece ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM ( hepsini yazdığınız için ) çoook iyi :D
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Berdan
5 days ago |
Her baide Wolfteam dergisini bulabilirim yoksa bitmiş olabilirmi?
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LEVEL
16 hours ago |
Hangi il / ilçe acaba?