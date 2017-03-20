Wolfteam Dergisi bayilerde!

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Wolfteam Dergisi özel sayısı tüm Türkiye’de bayilerde!

Bizlerle buluştuğu günden beri oyuncu sayısı ve başarı grafiğini giderek yükselten Wolfteam, günümüzde e-spor alanında da gücünü kanıtlamış ve yaşayan bir efsaneye dönüşmüş durumda.

Türkiye’de FPS denilince akla gelen ilk oyunlardan birisi olan Wolfteam’in LEVEL Editörleri tarafından hazırlanan özel sayısı, Wolfteam için 250 TL değerinde hediye kodunun yanında, Marvel Future Fight, Paramanya, EvilBane, Seven Knights, MStar ve Goley için de birbirinden değerli hediyeler ile beraber geliyor.

Derginizde Wolfteam’in geçmişten günümüze yolculuğu, en sevilen harita ve silahlar, en son yenilikler, turnuvalar, Cantuğ “Unlost” Özsoy röportajı, BloodRapper ile yayıncılık ve taktikler, Wolfteam’in en iyi üç klanı Katre-i Matem, JoYYaMYaMLaR ve JustApplica ile söyleşi, The Zemzem (1907 Fenerbahçe), NukeStar (HWA Gaming) ve Alucard (Dark Passage) ile e-spor sohbeti, Cosplay Dosyası ve nicesi sizi bekliyor.

Üstelik Wolfteam Dergisi’nin fiyatı sadece 10 TL! (K.K.T.C. 12.50 TL)

Netmarble‘ın diğer oyunları (Paramanya, Marvel Future Fight, EvilBane, Seven Knights, MStar, Goley, Hounds: The Last Hope, Rakion) ile de dolu dolu içeriklere ulaşabileceğiniz derginizin kod içerikleri işe şu şekilde;

Wolfteam
(30 Günlük) EM4A1 Ultimate
(30 Günlük) UTX-15 Ultimate
(30 Günlük) Zaitsev Ultimate
(30 Günlük) Lin Meiling Diriliş
(30 Günlük) Christopher Smith Diriliş
(30 Günlük) K3-TK Alsancak
(30 Günlük) DE-50 Black
(30 Günlük) MK-6G TTC-F
(30 Günlük) Kraliyet Dövmesi (SP-Sırt)
(30 Günlük) Kraliyet Dövmesi (SP-Sol)
(30 Günlük) Kraliyet Dövmesi (SP-Sağ)
(30 Günlük) Kurt Koruması 2.Seviye
(30 Günlük) Duvar Koşusu 2.Sevie
(30 Günlük) Melek Pençesi
(Bir Günlük) Malzeme Paketi

Paramanya
Kod içeriği
100 Elmas

EvilBane
Kod içeriği
100 Kristal

Marvel Future Fight
Kod içeriği
3-6 Yıldız Kahraman Sandığı

Seven Knights
Kod içeriği
50 Yakut

Goley
Kod içeriği
Altın Gol Paketi
Süper Ronaldo Paketi (10)
Süper Messi Paketi (10)

MStar
Kod İçeriği
Puan 2 Kat (100 Raund)
Deneyim 2 Kat (100 Raund)
Teleskop Eşyası (30 Raund)
Görünmez Seviye (30D)
50 Şeker Torbası (1 Raund)
İsmini Değiştir (1 Raund)
Külkedisi Büyüsü (1 Raund)

*Hediye kodlarının nasıl kullanılacağı derginizin 82.sayfasında açıklanmıştır. Kodlar her hesapta bir defa kullanılabilir, her biri ilgili bölümde belirtildiği tarihe kadar geçerlidir.
*Paramanya, EvilBane, Marvel Future Fight ve Seven Knights kodları sadece Android’de geçerlidir.

24 Yorum Eklenmiş

Tartışmaya katıl
  1. Erkan 3 months ago | Cevapla
    Dergi Nasıl Bişey Link Veya Başka SS Varmı Lütfen Acil ?
  2. Mehmet 2 months ago | Cevapla
    Ben Migros 3m ve 5m ye gittim yoktu bu dergiden?
    • LEVEL 2 months ago | Cevapla
      Şuradan tam listeye ulaşabilirsiniz; http://cdn.joy.ac/wolfteam-dergi-bayii-listesi/
      • Mehmet 2 months ago | Cevapla
        Peki bide bu dergilerin bitme günü varmı?
        • LEVEL 2 months ago | Cevapla
          Üç ay kadar raflarda kalacak. :)
          • cevdet 1 week ago |
            şuan bu dergi varmı
          • cevdet 1 week ago |
            12 haziranda varm
  3. Emir 2 months ago | Cevapla
    şarköydeki baiye sordum yok dedi bana şimdi gittim
    • LEVEL 2 months ago | Cevapla
      Tükenmiş olabilir, ilgili birime ilettik. :)
  4. Ali akyüz 2 months ago | Cevapla
    Bu dergiden konya ereğli migrosa gönderebilir misiniz ?
    • LEVEL 2 months ago | Cevapla
      Kısa sürede bittiği yönünde bilgi geliyor, yeniden sevki yapılacak. :)
  6. Alpet 2 months ago | Cevapla
    Dörtyolda migroslarda ikisindede yok 1 haftadır... Yenisi gelecekmi
    • LEVEL 2 months ago | Cevapla
      Denizciler Mah. MJet'te de bulabilirsiniz. Yeniden dağıtım için bilgi verdik. :)
  7. Alpet 2 months ago | Cevapla
    Kaç gun icinde gelir bilgi verebilirmisiniz?
    • LEVEL 2 months ago | Cevapla
      Yarından itibaren kontrol edebilirsiniz.
  8. Alihan 1 month ago | Cevapla
    Bursa metroya ne zaman gelir veya bayiniz mi ?
  9. Alihan 1 month ago | Cevapla
    Her ay olcak mı ? farklı hediyeler ve konularda olucak mı?
    • LEVEL 1 month ago | Cevapla
      Bursa'daki tüm bayi listesini iletiyoruz, şu anda da bulabilirsin. :) BURSA-1 ÖZHAN-BADEMLİ SÜPERMARKET Bademli mh. Eğitim cd. Bila n,22 MUDANYA MUDANYA BURSA BURSA-1 Bursa Bademli C.Express GROSS MARKETLER Çağrışan Yolu (Eski Mudanya Yolu) Bademli Mevkii Bademli MUDANYA BURSA BURSA-1 GEÇİT ÖZDİLEK GROSS MARKETLER Geçit mahallesi Mudanya yolu 6. km No:752 OSMANGAZİ OSMANGAZİ BURSA BURSA-1 ÖZHAN ÜÇEVLER SÜPERMARKET Üçevler mah. Ahıska cad. No:207 ÜÇEVLER NİLÜFER BURSA BURSA-1 ÖZHAN KONAK SÜPERMARKET Konak mah. Yıldırım cad. Çakırlar iş mrk.no:13-14 BEŞEVLER NİLÜFER BURSA BURSA-1 Deniz Market BAKKAL / MARKET Görükle mah. Atatürk cad. Tezcan sok. No:55 Görükle NİLÜFER BURSA BURSA-1 ÖZHAN ÇEKİRGE SÜPERMARKET Çekirge mah. Uludağ yolu cad. Fesçioğlu sts.a-bl.9-10-11 ÇEKİRGE OSMANGAZİ BURSA BURSA-1 Özhan Pembeçarşı. SÜPERMARKET Kükürlü mah Oulu cad Başaran sok Pembe çarşı içi OSMANGAZİ OSMANGAZİ BURSA BURSA-1 ÖZTANER GIDA VE İHT.MAD.S SÜPERMARKET Özlüce mah. Saygınkent cad. Saygınkent sts.h.bl SAYGINKENT NİLÜFER BURSA BURSA-1 BURSA NİLÜFER MİGROS GROSS MARKETLER İhsaniye mah. İzmir yolu cad. No:98 NİLÜFER NİLÜFER BURSA BURSA-1 BURSA 1 METRO GROSS MARKETLER Beşevler mah İzmir cad. No:268 MERKEZ NİLÜFER BURSA BURSA-1 BURSA CARREFOUR GROSS MARKETLER Odunluk mah. Orhaneli kavşağı İzmir yolu üzeri Carrefour av.m. MERKEZ NİLÜFER BURSA BURSA-1 ÖZHAN ATAEVLER SÜPERMARKET Cumhuriyet mah. Gazi cad. Fırat sok. Pera plaza ATAEVLER NİLÜFER BURSA BURSA-1 ATAEVLER ÖZDİLEK GROSS MARKETLER Ataevler mah. Alirızabey cad. No:2 ATAEVLER NİLÜFER BURSA BURSA-1 FEN UGURSAN LTD.ŞTİ SÜPERMARKET İhsaniye mah. Fatihsultan mehmet bulvarı Akuğur av.m İHSANİYE NİLÜFER BURSA BURSA-1 BABA KAMİL 2 BAKKAL / MARKET Sakarya mah. Atatürk cad. Yerleşim sts.no:22-1 MERKEZ NİLÜFER BURSA BURSA-1 Özhan Geçit SÜPERMARKET Geçit mh Mudanya cd N 756 Geçit OSMANGAZİ BURSA BURSA-1 Endülüspark MM Migros GROSS MARKETLER Balat Mah. No:443-C EndülüsPark AVM Balat NİLÜFER BURSA BURSA-1 Özlüce 100.Yıl Carr.Super GROSS MARKETLER Yüzüncüyıl mh. Prof. Erdal İnönü Cd. No:51 Yüzüncüyıl NİLÜFER BURSA BURSA-1 Balat MM Migros GROSS MARKETLER Ahmet Yesevi Mh. Sapanca Sk. C Blok No: 4C / A Balat NİLÜFER BURSA BURSA-1 Görükle Bursa Mjet GROSS MARKETLER Dumlupınar Mah., Pamukkale Cad. Filiz Sok. No:28A/A ( A - B Blok ) No:12 Görükle NİLÜFER BURSA BURSA-1 Özhan Balat SÜPERMARKET Balat Mah Büyük (300) Sok No:5 Balat NİLÜFER BURSA BURSA-1 İhsaniye MJet GROSS MARKETLER İhsaniye Mah. İsmatiye Cd. 30 İhsaniye NİLÜFER BURSA BURSA-1 Harmony Towers MM Mıgros GROSS MARKETLER Odunluk Mah. Akademi Cad. No:1 C Blok 2. nolu Dükkan Odunluk NİLÜFER BURSA BURSA-1 Bursa 23 Nisan MJet GROSS MARKETLER 23 Nisan Mahallesi 247. Sok. No:2 Altınşehir NİLÜFER BURSA BURSA-1 İhsaniye Carrefour Mini GROSS MARKETLER İhsaniye Mah.1.Yaprak Sok.No:5 1.Yaprak Sok. No:5 İhsaniye NİLÜFER BURSA BURSA-1 Yüzüncüyıl M Migros GROSS MARKETLER Yüzüncüyıl mh. Uğur Mumcu Sk. No :10 Ertuğrul NİLÜFER BURSA BURSA-1 Balat Florya Carf. Mini GROSS MARKETLER Ahmet yesevi mahallesi Hürriyet (310) caddesi No:21/B Balat NİLÜFER BURSA BURSA-1 Ezgi Kitabevi KİTABEVİ Barbaros cad. KristalPark KristalPark no:7 İhsaniye NİLÜFER BURSA BURSA-1 Biaport Bursa MM Migros GROSS MARKETLER Ertuğrul Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Cad. BİAPORT E Blok Belediye no : 28E/B - 28 Ertuğrul NİLÜFER BURSA BURSA-1 Nilüfer N-T GROSS MARKETLER Konak Mah. Beşevler Cad. No:76/A Beşevler NİLÜFER BURSA BURSA-1 Özhan Orhaneli Yolu SÜPERMARKET Çamlıca mah. Lefkoşe cad. No:76-A Nilüfer NİLÜFER BURSA BURSA-1 Özlüce Özdilek GROSS MARKETLER ERTUĞRUL MAH. 87.SOK. NO:1 NİLÜFER NİLÜFER BURSA BURSA-1 Özhan Ertuğrulkent SÜPERMARKET Ertuğrulkent mah. Uğur mumcu Bulv Ertuğrulkent NİLÜFER BURSA BURSA-1 BURSA ÖZLÜCE MJET GROSS MARKETLER ERTUĞRUL MAH. 401.SOK. NO:17 A Blok 17AA - 17AB Nilüfer NİLÜFER BURSA BURSA-1 BURSA KÜKÜRTLÜ M JET GROSS MARKETLER Kükürtlü Mah. Kükürtlü Cd. Üstün Sk. Dikicioğlu Apt. No: 9/4 Çekirge OSMANGAZİ BURSA BURSA-1 USMAR ESENTEPE BAKKAL / MARKET Esentepe Mah Okul Cad No:18 Esentepe NİLÜFER BURSA BURSA-1 Özhan Doğuşpark SÜPERMARKET İhsaniye mah. Tuna cad. Doğuşpark aktuğ konutları İhsaniye NİLÜFER BURSA BURSA-1 ÖZHAN EĞİTİMCİLER BAKKAL / MARKET Çamlıca mah. Eğitimciler cad. Öztimurlar ap.no:82 BEŞEVLER NİLÜFER BURSA BURSA-2 BURSA MAYA CARREFOUR GROSS MARKETLER Dosab Yalova cad. Otogar yanı Anatolium AVM OSMANGAZİ OSMANGAZİ BURSA BURSA-2 Bursa Modern M Migros GROSS MARKETLER Cumhuriyet Mah. 7.Cadde Bursa Modern Büyük Klp Demirtas No : 43/20 Demirtaş OSMANGAZİ BURSA BURSA-2 SANTRAL GARAJ C.EXPRES GROSS MARKETLER Santral garaj Kıbrıs şehitleri cad. Kent meydanı avm SANTRAL GARAJ OSMANGAZİ BURSA BURSA-2 BURSA KENT MEYDAN D&R GROSS MARKETLER Santral garaj mah. Eski santral garaj Kent meydanı al.ver - zemin kat:z3-0006 OSMANGAZİ OSMANGAZİ BURSA BURSA-2 Kayaoğulları MOBO / KİOSK Kayhan Mh Ünlü Cad. Halkbankası Yanı Yok HEYKEL OSMANGAZİ BURSA BURSA-2 Sarıel Büfe BAKKAL / MARKET Osmaniye Mh. Belediye Terminali Bila İNEGÖL İNEGÖL BURSA BURSA-2 ZAFER PLAZA MİGROS GROSS MARKETLER Zafer plaza Cemal nadir cad. Zafer plaza iş mrk içi MERKEZ OSMANGAZİ BURSA BURSA-2 HEYKEL C.EXPRES GROSS MARKETLER Nalbantoğlu mah. Alpay bekir sami cad. Bursaspor katlı otopark altı HEYKEL OSMANGAZİ BURSA BURSA-2 Suffe Market BAKKAL / MARKET Cuma mah Sadıkzade sok N.9 İNEGÖL İNEGÖL BURSA BURSA-2 Özhan Namazgah SÜPERMARKET Umurbey mah. Çimen cad. No:10 YILDIRIM OSMANGAZİ BURSA BURSA-2 BURSA ÖZDİLEK GROSS MARKETLER Yeni yalova yolu 4 km bursa Bila MERKEZ OSMANGAZİ BURSA BURSA-2 ÖZDİLEK KAPLIKAYA GROSS MARKETLER Siteler mah. Kaplıkaya cad. Özdilek a.v.m MERKEZ YILDIRIM BURSA BURSA-2 ALP BÜFE(OTOGAR-O.GAZİ) GAZETE DERGİ DÜKKANI Bursa şehirlerarası Otobüs terminalı D.26 MERKEZ OSMANGAZİ BURSA BURSA-2 Volkan Büfe BAKKAL / MARKET Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali D.13/19 Osmangazi OSMANGAZİ BURSA BURSA-2 Şehreküstü M Migros GROSS MARKETLER Kiremitçi mh. Kocasinan Doğanbey caddesi No:57/59 Şehreküstü OSMANGAZİ BURSA BURSA-2 Bağlaraltı MJet GROSS MARKETLER Bağlaraltı mh. 419 SK. NO:2/4 Esenevler YILDIRIM BURSA BURSA-2 Bursa 2 Metro GROSS MARKETLER Fatih Mahallesi Yeni Yalova Yolu No : 311 Osmangazi OSMANGAZİ BURSA BURSA-2 İnegöl 5M Migros GROSS MARKETLER Osmaneiye Mah. Altay Cad. N0:27 D Blk.Z 048 İnegöl İNEGÖL BURSA BURSA-2 İnegöl NT GROSS MARKETLER Osmaniye Mah. Altay Cad.İnevia AVM. İnegöl Otogar Yanı İnegöl İNEGÖL BURSA BURSA-2 Bursa Anatolıum D&R GROSS MARKETLER Anatolıum AVM. Alaşar Mh Y.Yalova Cd. N:487 K:1 N:176,176A,186,187 Merkez OSMANGAZİ BURSA
  10. Alihan 1 month ago | Cevapla
    birkaç kelime sadece ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM ( hepsini yazdığınız için ) çoook iyi :D
  11. Berdan 5 days ago | Cevapla
    Her baide Wolfteam dergisini bulabilirim yoksa bitmiş olabilirmi?

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