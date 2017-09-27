Wolfteam Türkiye Kupasında Büyük Final heyecanı NetD.com’da!

Türkiye’nin en çok oynanan FPS oyunu Wolfteam, 6 aydır devam eden Wolfteam Türkiye Kupası 2017 sezonunun finalini NetD’nin sponsorluğunda ve NetD’den canlı yayınla Uniq İstanbul sahnesinde yapıyor!

Wolfteam Türkiye Kupası Büyük Final’i 30 Eylül’de İstanbul’da düzenlenecek. Türkiye’nin köklü E-spor kulüplerinden HWA Gaming ve Galakticos’un derbisine sahne olacak ve Büyük Final’de şampiyon olan takım ise 60.000 TL ödülün sahibi olacak.

NetD, Türkiye’nin en popüler bilgisayar oyunlarından biri olan Wolfteam’in 2017 Türkiye Kupası Finali’ni kullanıcılarına canlı olarak izleme şansı sunuyor. Oyun tutkunlarının ilgiyle takip ettiği Wolfteam Finali netd.com/wolfteam adresinden canlı olarak izlenebilecek

Gaming Istanbul 2017 Wolfteam Şampiyonası ile birlikte başlayan sezon Wolfcity turnuvalarıyla 8 şehri gezdikten sonra Wolfteam tarihinin en görkemli finaline şahit olmaya hazırlanıyor.

Turnuvalar 8 şehirde düzenlendi

Türkiye’de 7 yıldan fazla bir süredir oyun severler tarafından büyük bir tutkuyla oynanan Wolfteam oyuncularının sayısı her geçen gün daha da artıyor. Bu ilgiyi karşılamak amacıyla Netmarble Türkiye, Bursa, Gaziantep, Ankara, Adana, Antalya, Kayseri, İzmir ve İstanbul olmak üzere 8 şehirde Wolfteam Türkiye Kupası 2017 kapsamında Wolfcity Turnuvası düzenledi.

Dev final NetD.com’dan canlı yayınlanacak

HWA Gaming ile Galakticos kulüplerinin yarışacağı Wolfteam Türkiye Kupası Finali, 30 Eylül Cumartesi günü saat 14.00’da başlayacak. Turnuvanın içeriklerini Wolfteam için özel olarak oluşturulan NetD Wolfteam kanalından izleyebilir, Uniq İstanbul’da gerçekleşecek heyecan dolu finali netd.com/wolfteam adresinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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