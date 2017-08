World of Tanks konsol sürümlerine hikaye modu!

Wargaming bugün itibariyla World of Tanks’in ilk hikaye modu olan War Stories’in 22 Ağustos’ta konsol sürümlerine geleceğini duyurdu.

Yeni PvE modu hem solo hem de co-op oynanış sunarken aynı zamanda oyuncuları tarihte gerçekten yaşanmış olayların ve alternatif öykülerin tam ortasına taşıyor.

World of Tanks konsol sürümlerini geliştiren Chicago-Baltimore stüdyosunun direktörü TJ Wagner, War Stories ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle ifade etti, “War Stories’in, World of Tanks’i daha ileri bir noktaya götüreceğine inanıyoruz. World of Tanks evrenindeki ilk hikaye modu olması itibariyle büyük önem taşıyor. Bu sayede oyuna çeşitli öyküler katmış ve multiplayer oyun deneyimimize tek oyunculu ve co-op oyun deneyimlerini eklemiş oluyoruz.”

War Stories her biri üçer bölüme sahip iki farklı öykü modundan oluşuyor. Zırhlı Kardeşler adı verilen seride Doğu cephesinde Sherman tanklarıyla savaşan Kızıl Ordu askerlerinin maceralarına katılıyoruz. Berlin Yanıyor’da ise soğuk savaş döneminde Berlin ablukasını delmeye çalışan bir İngiliz askeri rolündeyiz. Bunlara ek olarak önümüzdeki dönemde 2 yeni öykünün daha War Stories’e ekleneceği belirtliyor.

War Stories’deki ara sahneler hareketli çizgi roman formatında tasarlanmış. Dark Souls II, Just Cause 3, Terminator gibi işlerde imzası olan yazar Andi Ewington ve çizerler PJ Holden ile Matt Timson imzalı bu sahnelerde oyuna dalmadan önce adeta çizgi roman sayfaları çevirir gibi hikayenin içinde geziyor, karakterler ve konu hakkında bilgi ediniyoruz.

War Stories öykü modunda konsol oyuncularının kulaklarının pası, oyun müzikleri gurusu, 3 kez BAFTA ödüllerine aday gösterilmiş, Fallout 3 & 4, Dragon Age: Origins, Crysis gibi oyunların müziklerinde imzası bulunan Inon Zur tarafından silinecek.

War Stories Xbox 360, Xbox One, Xbox One S ve PlayStation®4 oyuncuları için 22 Ağustos’tan itibaren oynanabilir olacak. Xbox One X ve PlayStation®4 Pro sahipleri ise oyunu 4K oynama keyfini sürecekler. Xbox sahipleri çapraz platform özelliği sayesinde hangi Xbox sürümüne sahip olurlarsa olsunlar diğer Xbox sahipleriyle oynama ve sesli chat yapma imkanına da sahipler.

War Stories ile ilgili daha fazla bilgi için console.worldoftanks.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

