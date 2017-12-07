World of Warships oyuncuları Anıtkabir’de buluştu!

Wargaming’in sevilen üçlemesinin en yeni ve pek çok kişiye göre en iyisi olan World of Warships ülkemizde de hayran kitlesini giderek büyütüyor.

Wargaming’in düzenlediği etkinliklerin yanında, Facebook üzerinden haberleşen World of Warships Türk Oyuncular Grubu da 18 Kasım tarihinde Ata’ya Saygı adı altında bir buluşma düzenlemiş.

40 civarında katılımın olduğu buluşmada katılımcılar başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Antalya, Trabzon, Rize, Kayseri ve diğer büyük şehirlerden gelerek Ankara’da kahvaltı programında buluştu. Daha sonra da topluca Anıtkabir’e ziyaret gerçekleştirildi. Daha sonra da World of Warships için premium gemiler ve Atatürk Anıtkabir Müzesi’nden alınan 20’den fazla hediye yarışmalar ve çekilişler ile katılımcılara hediye edildi.

World of Warships Türk Oyuncular Grubu’na katılmak için Facebook üzerinden talep iletebilirsiniz.

3. WoWs Kardeşliği “ATA’YA SAYGI” buluşması Hediyeleri….

Bilgi Yarışmasında;

1.: Enterprise ( VIII Tier ABD Uçak Gemisi )

2.: Lo Yang ( VIII Tier Pan Asya Destroyeri )

Kura Çekiminde;

1. Çekilişe: Tirpitz ( VIII Tier Alman Zırhlısı )

2. Çekilişe: Kidd ( VIII Tier Amerikan Destroyeri )

2. Çekilişe: Atago ( VIII Tier Japon Kruvazörü )

ATATÜRK Anıtkabir Özel Koleksiyonu..

1. Çekilişe : Erkek Kol Saati ( Altın Rengi Kenarlı )

2. Çekilişe : Erkek Kol Saati ( Gümüş Rengi Kenarlı )

3. Çekilişe : Bayan Kol Saati ( Beyaz )

4. Çekilişe : Erkek Cüzdanı

5. Çekilişe : Atatürk Ajandası

6. Çekilişe : Nutuk Kitabı

7. Çekilişe : Atatürk Şalı ( Bordo )

8. Çekilişe : Atatürk Şalı ( Gri )

9. Çekilişe : T. Shirt ( Siyah 1938 )

10. Ve etkinliğe katılan her üyemize ATATÜRK Marşları CD’si.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…