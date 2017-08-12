World of Warships oyuncuları Beşiktaş’ta buluştu!

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Wargaming’in sevilen üçlemesinin en yeni ve pek çok kişiye göre en iyisi olan World of Warships ülkemizde de hayran kitlesini giderek büyütüyor.

Wargaming’in düzenlediği etkinliklerin yanında Facebook üzerinden haberleşen World of Warships Türk Oyuncular Grubu da toplanıp hayli keyifli bir boğaz turu düzenlemiş.

Grup yöneticisi Bora Şimşek’in öncülüğünde düzenlenen buluşmaya çeşitli illerden 65 grup üyesi katılırken, İstanbul dışından gelen üyelerin buluşma noktasına ulaşımları için Kartal, Beykoz, Kadıköy, Esenler Otogar, Z.Burnu ve Beylikdüzü noktalarından araçlar tahsis edilmiş ve tüm üyeler sorunsuz şekilde Beşiktaş Kosmos Kafe’ye getirildi.

Kahvaltı ve tanışma faslından sonra yapılan müze ziyareti ve sonrasında da özel olarak ayrılan tekneye geçen ekibin şanslı üyeleri, keyifli bir boğaz turunun ardından Saipan’dan Campbeltown’a kadar uzanan çeşitli ödüllerin de sahibi oldu.

World of Warships Türk Oyuncular Grubu daha şimdiden 2200 kişiye ulaşmış bile, bir sonraki etkinli için ise 24 Kasım’da Anıtkabir ziyareti düşünülüyor.

Gruba katılmak için ve etkinlikleri kaçırmamak Facebook sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

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