World of Warships’ten yeni iş birlikleri!

Wargaming ekibi Midway filminin efsanevi savaş kurgusunu oyuna yansıtmak için Lionsgate ile iş birliği yaptı. World of Warships oyuncularından gelen yoğun taleplerin sonucunda daha önceden de oyuna eklenen ünlü anime High School Fleet bir kez daha oyuna dahil oldu. Bu süreçte oyuncular sınırlı sayıdaki High School Fleet gemilerini, komutanlarını ve kostümlerini yeniden sahip olmak mümkün.

High School Fleet, World of Warships oyuncuları ile yeniden buluştu

Dünyanın dört bir yanından gelen oyuncu talepleri üzerine World of Warships, High School Fleet ile bir kez daha iş birliği yaptı. Oyuncuları sevindirecek bu haber, 0.8.9 güncellemesi ile oyuna dahil oldu. Dünyaca ünlü fenomen anime ile ilk kez 2017-2018 yılları arasında yapılan iş birliğinde oyunculara birçok etkinlik ve eşya kazanımı sağlanmıştı. Bu sene de yapılan anlaşma ile bu ödülleri kaçıran oyuncular için yeni bir fırsat doğdu. Oyuncular 8-29 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikte sınırlı sayıdaki karakterlere, gemilere ve kostümlere sahip olabilecek.

World of Warships oyunculara Marine High School temalı ödüller sunuyor

Wargaming’in dünyaca ünlü Japon animesi olan High School Fleet ile sağladığı iş birliğinde her detay oyuna yansıtılmaya çalışıldı. Güncelleme ile oyuna dahil olan tüm detaylarda tamamen animenin orijinal kurgusundan parçalar yer aldı. Bu sayede ünlü animenin hayranları oyunun keyfini daha fazla çıkarabilecek.

World of Warships’te ilk olarak iki özel gemi olan Destroyer HSF Harekaze ve Cruiser HSF Graf oyuna geri döndü. Bu gemiler, anime serisindeki gemilerle aynı özellikleri taşıyabilmesi için World of Warships ekibi tarafından özel olarak tasarlandı. Ayrıca gemilerde bu görünümler dışında özel seslendirmeler de yer aldı. Gemilerin her biri anime serisinde rol alan iki karakter “the ships’ Captain” ve “Executive Officer” seslendirmesiyle birlikte oyuna dahil oldu.

İkinci olarak, oyuncular Marine High School’dan sevimli kız öğrenciler temalı koleksiyonu da edinebiliyor. Bu güncellemeyle birlikte oyuncular için birçok imkan sunan Wargaming ekibi, Doblon karşılığında Musashi, Yamato ve HSF Harekeze için kamuflaj alınmasını sağlıyor. Bu iş birliğiyle oyuna dahil olan koleksiyon toplamda 35 karakter içeriyor ve 6 alt kategoriden oluşuyor. Koleksiyonlar ünlü anime karakteri Harekaze’nin maceralarında yer alan karakterleri de kapsıyor. Oyuncuların koleksiyonu tamamlama başarısı alabilmesi için 34 kız ve kedi koleksiyonunu tamamlaması gerekiyor. Tamamlanan koleksiyon sayesinde oyunculara Yamato için bir kamuflaj, Kure Maritine High School’un özel Yadigar Bayrak ödülü veriliyor.

Wargaming, Midway filminin tanıtımı için Lionsgate ile anlaştı

Wargaming, 7 Kasım 2019 tarihinde ilk galası gerçekleşen Midway filminin tanıtımı için Lionsgate ile iş birliği yaptı. Bu iş birliği sayesinde World of Warships oyuncuları, Midway filminin büyük savaş sahnesinin kurgusunu oyun içinde deneyimleyecek. Aynı zamanda oyuncular bu süreçte 30 farklı gemiyi komuta edebilecek. Yeni iş birlikleriyle oyuna devamlı yenilikler getiren Wargaming ekibi, World of Warships gemilerindeki nitelikli nesneleri kullanarak tarihi ve oyunun konsol versiyonu olan World of Warships: Legends’i özenli bir şekilde kurgulayabildikleri için gurur duyuyor.

