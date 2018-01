Wrath of Dragon Serüveni Başladı!

Başta Türkiye olmak üzere Avrupa ve Amerika’da online oyun yayıncılığı yapan NTT Game firması Knights of Dungeon’dan sonra 2. mobil oyunu Wrath of Dragon’ı oyun severlere sundu.

Android ve IOS işletim sistemleri üzerinden oynanabilen ARPG (Aksiyon Rol Yapma Oyunu) türündeki Wrath of Dragon hem Türkiye, hem de Avrupa’da aynı anda 4 Ocak tarihinde tam sürüm olarak yayınlanmaya başladı. Oyun ilk olarak 24 Aralık’ta başlayan Kapalı Beta süreciyle oyun severler ile buluşmuştu. 5.000’e yakın kullanıcının katıldığı beta sürecinin ardından NTT Game firması oyunun Tam Sürüm için hazır olduğunu belirterek, Açık Beta gerçekleştirmeyeceklerini dile getirdiler. NTT Game yaptığı diğer açıklamada ise oyundaki Türk kullanıcılar ile Avrupalı kullanıcıların aynı sunucuyu paylaşacaklarını açıkladı. Bu durumun oyun içi rekabeti de had safhaya taşıyacağından şüphemiz yok.

Sürükleyici ve Eğlenceli RPG Deneyimi

Asya versiyonunda 1.000.000 – 5.000.000 arası indirme sayısına ulaşan Wrath of Dragon’da amacımız savaşlardan elde edeceğimiz ekipmanları geliştirmek ve paralı askerlerimizin desteği ile diğer oyunculara karşı yapacağımız mücadelelerden galip çıkarak sıralamanın zirvesine ulaşmak. Bakıldığında hedef kolay gibi görünse de sıralamanın zirvesine giden yol oldukça çekişmeli ve heyecanlı olacak.

Wrath of Dragon içerik açısından oldukça geniş ve tatmin edici. Sizi oyunda tutacak ve aynı zamanda da eğlendirecek birçok sistem ve özellik bulunuyor.

İşte bunlardan bazıları;

*Klan Sistemi ve Klan Savaşları

*Kale Savaşları

*4 Farklı PvE Modu

*300’den fazla Paralı Asker

*4 farklı zorluk modunda 168 Savaş Alanı

*Büyücü, Savaşçı, Suikastçi ve Okçu olmak üzere 4 Ana Karakter

*Eşsiz Beceri ve Kombo Sistemi

*Kahraman ve Ekipman Geliştirme Sistemi

*Detaylı Görev Sistemi

Yukarıda bahsettiğimiz içeriklerin bazıları Wrath of Dragon’ın açılışında yer almıyor. Yapımcı firmanın bu içerikleri ilerleyen dönemde gerçekleştireceği çalışmalar ile oyuna ekleyeceği belirtildi. Wrath of Dragon sunduğu içeriklerin yanı sıra sahip olduğu sistemsel bir özelliği ile de dikkat çekiyor. Diğer ARPG oyunların aksine Wrath of Dragon’da diğer kullanıcılar ile Gerçek Zamanlı PvP yapabiliyorsunuz. Yani arenaya girdiğinizde karşınıza çıkan rakip bilgisayar tarafından değil, kullanıcı tarafından canlı olarak yönlendiriliyor olacak.

3 Kahramanın Ejderha’ya Karşı Mücadelesi

Wrath of Dragon hakkında genel bir fikir sahibi olduk. Şimdi gelelim hikayesine..

Lapis Kıtası'ndaki 100 yıllık savaştan sonra, şeytani pagan Phaimon önüne çıkan her şeyi yok etmeye başladı. Daha önce kıtadaki savaşın sona ermesini sağlayan 5 kahraman, Phaimon'u durdurmak için Tanrı tarafından kutsandı ve hapsedilmesini sağladı. Bu mücadelede 5 kahramanın yanında 3 paralı asker ön plana çıktı; Terk, Hoget ve Krister… Zamanla daha da tanınan bu 3 paralı asker gizemli bir zindana gönderildiler. Zindana girer girmez Krister’ın daha güçlü olabilme arzusu, onu şeytani Phaimon'un yardımcısı Sharen Hoast'un ruh parçalarını toplamaya itti. Sharen Hoast, Krister’ı Meir soyundan gelmesi ve Phaimon'u tekrar uyandırmak için mükemmel bir seçim olarak görmesi sebebiyle bedenini ele geçirdi. Ölümcül Phaimon tekrar hayattaydı!

Turk ve Hoget da bedeni ele geçirilen arkadaşlarını kurtarmak ve beş kahramanın desteğini alarak Phaimon'u yenmek için yola çıktılar.

2. Knight Online Efsanesi mi?

Sizlere oyun hakkında ek bir bilgi daha verelim; Wrath of Dragon’un yapımcısı, Türkiye’nin efsane MMORPG’si Knight Online’ın da yapımcılığını üstlenen MGame firması. Bakalım Wrath of Dragon’da abisi Knight Online gibi Türkiye’de bir efsane olabilecek mi?

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…