Xiaomi, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8, Redmi 8, Redmi 8A’yı tanıttı.

Global teknoloji lideri Xiaomi bugün Redmi serisinin son serisini tanıttı. Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8, Redmi 8 ve Redmi 8A’yı Türkiye’deki lansmanı Fairmont Quasar İstanbul’da gerçekleşti. Etkinlikte akıllı telefonların yanı sıra markanın ekosistem ürünlerinden Mi Taşınabilir Elektrikli Hava Kompresörü ve Mi El Tipi Elektrikli Süpürge de izleyicilere tanıtıldı.

64 MP dörtlü kamerayla göz kamaştırıcı fotoğraflar çekin

Redmi Note 8 Pro, dörtlü kameralı akıllı telefonların yeni bir dalgasına öncülük eden sadece üç değil, dört yüksek kaliteli kamerayı bir arada sunuyor. Ultra yüksek çözünürlüklü 64MP birincil kamera, 3.26 metre yüksekliğe kadar görüntü basabilen çarpıcı fotoğraflar çekiyor. Parlak gece çekimlerinde daha fazla ışık yakalamak için 1,6μm 4’ü 1 arada Süper Piksel kullanıyor. 120 ° görüş alanına sahip 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensörü Redmi’nin çok yönlü kamerasını oluşturmak için bir araya geliyor.

Redmi Note 8 Pro’da bulunan 20MP ön kameranın yerleşik AI (Yapay Zeka) teknolojisi, kullanıcıların detaylı portre özçekimleri, sahne algılama ve yüz kilidi açma özellikleri ile ön kamera deneyimini bir adım ileri taşıyor.

Dayanıklı yapı zarif tasarımla buluşuyor

Redmi Note 8 Pro’nun ön ve arka panlleri Corning® Gorilla® Glass 5 ile şekillendiriliyor. Her iki taraf da kazara düşmelere, genel kullanımdaki aşınmalara, suya ve tere karşı dayanıklı. Artırılmış dayanıklılık için, cihaz IP52 sıçramaya karşı korumalı teknolojisini de kullanarak, yağmura ve tere karşı etkili koruma sağlıyor. Geniş bir 6.53 ”FHD + Dot Drop ekran ve arka parmak izi sensörüyle donatılmış cihaz,% 91.4 ekran / vücut oranına ulaşıyor. Ekran ayrıca mavi ışığa karşı koruma sağlayan ve görsel yorgunluk olasılığını azaltan TÜV Rheinland sertifikasına sahiptir. Redmi Note 8 Pro’nun parlak çerçevesi ve hassas G3 eğriliği rahat bir tutuş sağlarken, üç zarif renk çeşidi olarak, Mineral Gri, İnci Beyazı ve Orman Yeşili alternatifleri mevcut.

Sınıfının en iyisi oyun deneyimi için optimum performans

Redmi Note 8 Pro, günlük kullanımda 2,05GHz’e kadar ayarlanmış, sekiz çekirdekli bir CPU olan en son MediaTek Helio G90T işlemci tarafından desteklenmektedir. Arm Mali-G76 3EEMC4 GPU, maksimum 800MHz frekansı ve 1TMAC’a kadar AI gücü ile en üst düzey oyun deneyimine olanak sağlar. Cihaz aynı zamanda aşırı ısınmadan yüksek hızda, sorunsuz oyun oynamayı kolaylaştırmak için Redmi Note serisinin ilk LiquidCool teknolojisi olan LiquidCool’a sahiptir. Redmi Note 8 Pro, daha güvenilir bir internet bağlantısı için ek bir WiFi X anteni, 1217SLS hoparlörler ve daha iyi oyun sesi için Smart PA ile donatılmıştır.

Yüksek kapasiteli 4500mAh batarya birinci sınıf performans sağlar

Redmi Note 8 Pro etkileyici bir 4500 mAh batarya sunar, Redmi Note serisi bugüne kadarki en yüksek güç kapasitesi. Ayrıca, kullanıcıların pil kapasitesini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak için güç tasarrufu modu ve akıllı parlaklık ayarı gibi bir dizi özelliğe sahiptir. Dahası, Redmi Note 8 Pro, 18W C Tipi hızlı şarj, çok fonksiyonlu NFC, IR blaster ve 3,5 mm kulaklık girişi sunar. Redmi Note 8 Pro Mineral Gri, İnci Beyazı ve Orman Yeşili olarak gelecek. 15 Ekim’den itibaren 6GB + 64GB için 2,499TL, 6GB + 128GB için 2,699TL perakende fiyatı ile satışa sunulacak.

Redmi Note 8

Redmi Note 8, arkasındaki dörtlü kamera kurulumunu destekleyen bir fotoğrafçılık güç merkezidir. 48MP ultra yüksek çözünürlüklü birincil kamerası, f / 1.79 açıklığı ve 79.4 ° görüş alanı olan inch inçlik bir sensöre sahiptir. Bu arada, 120 ° görüş alanına sahip 8MP ultra geniş kamerası, 2MP makro lensi ve 2MP derinlik sensörü, her mesafeden çarpıcı görüntüler çekmek için güçlerini birleştirir.Ön tarafta, Redmi Note 8, kullanıcıların her zaman mükemmel bir selfie çekmelerine yardımcı olan f / 2.0 diyafram açıklığına ve yerleşik AI teknolojisine sahip 13MP selfie kamerası ile donatılmıştır. Ön kamera aynı zamanda kimseyi kırpmadan grup görüntülerini yakalayabilen bir Redmi Note serisi için bir ilk olan panorama özçekim özelliğini de içeriyor.

Dayanıklılık konfor ile buluşuyor

2.5D kavisli cam tasarıma sahip 6.3 ”Dot Drop Ekran ile donatılmış Redmi Note 8, etkileyici% 90 ekran / vücut oranına ulaşan inanılmaz derecede sürükleyici bir FHD + görsel deneyim sunar. TÜV Rheinland onaylı ekran, mavi ışığı filtreleyerek ve kullanıcıların uzun süre göz yorgunluğundan korunmasına yardımcı olarak konforlu bir izleme deneyimi sunar. Kullanıcılar, ayrıca Corning® Gorilla® Glass 5 cihazlarını koruduklarından (ön ve arka – kazara düşmelere ve genel aşınma ve yıpranmaya karşı koruma sağlarken) dayanıklılığın artmasını bekleyebilirler. Ayrıca, Redmi Note 8, cihazın sıçramasına dayanıklı olması için özel bir nano kaplama ile kaplanmıştır.

Redmi Note 8, Space Black, Neptune Blue ve Moonlight White renklerinde mevcuttur.

Redmi Note 8, 15 Ekim’den itibaren 4GB + 64GB ve 4GB + 128GB sırasıyla 1,999TL ve 2,199TL olarak satışa sunulacak.

Performans, güçlü bir yonga seti ve yüksek kapasiteli pil ile parlıyor

Redmi Note 8, güçlü Qualcomm® Snapdragon ™ 665 yonga seti ile çalışır. Yonga seti, gelişmiş AI teknolojisi sayesinde genel kullanıcı deneyimini geliştirir ve güç verimliliğindeki iyileştirmeler tüm gün sürecek en yüksek performansı garanti eder. Ek olarak, Redmi Note 8 yüksek kapasiteli 4.000mAh bataryaya sahiptir ve USB Tip-C üzerinden 18W’a kadar şarj sağlar. Eşsiz kendi kendini temizleyen hoparlör işlevi ayrıca, Xiaomi’nin yüksek kaliteli ürünler sağlama konusundaki kararlılığının bir başka kanıtı olan düşük frekanslı sonik darbelerden kaynaklanan toz ve döküntüleri giderir. Redmi Note 8, 15 Ekim’den itibaren 4GB + 64GB ve 4GB + 128GB sırasıyla 1,999TL ve 2,199TL’den satışa sunulacak.

Redmi 8 ve Redmi 8A

6.22 inç (15.8 cm) HD + Dot Drop ekrana sahip Redmi 8 ve Redmi 8A, 19: 9’luk bir en boy oranına sahip, sürükleyici bir deneyim ve genel ergonomi vaat ediyor. Cam benzeri malzemelerle sarılmış olan Redmi 8, cilalı ve parlak bir yüzeye sahip üstün bir dokunuş hissi verirken, Redmi 8A, mükemmel bir tutuşla ve aynı zamanda parmak izi tortularını en aza indirgeyen ince, dokulu bir mat kaplamaya sahiptir.

5000mAh yüksek kapasiteli iki günlük pil ile hem Redmi 8 hem de Redmi 8A, Type-C portunda (kutunun içindeki 10W hızlı şarj cihazı) ve Qualcomm® Snapdragon ™ 439 okta çekirdekli yonga setinde 18W hızlı şarj desteği için destek sunuyor. Her model, 512 GB’a kadar depolama genişletmeye olanak tanıyan özel microSD kart desteğine sahip 2 + 1 çift SIM yuvası sunar. Redmi 8 ve Redmi 8A’nın her ikisi de günlük fotoğraflar için mükemmel olan 12 MP kameraya sahiptir. Redmi 8 ayrıca ikincil 2MP kamera ile birlikte geliyor – çift kamera kurulumu daha iyi portre fotoğrafları için derinlik algılayıcı sunuyor. Önde, her iki cihaz da 8MP selfie kamera kullanıyor ve hem ön hem de arka kameralar AI Portre modu çekimlerini yapabiliyor. Xiaomi’nin kaliteye odaklanan duruşu, Redmi 8 ve Redmi 8A’nın Corning® Gorilla® Glass 5 ile korunmasının yanı sıra nano kaplaması da akıllı telefonun sıçramasına dayanıklı olmasını sağlıyor. Bu iki cihaz, kullanıcıların, kulaklıklarını bağlamalarına gerek kalmadan FM radyo çalmalarını sağlayan popüler özelliği de koruyor. Redmi 8, uzaktan kumandayla uyumlu ev elektroniklerini kontrol etmek için uygun bir IR blaster sunar.

Redmi 8 ve Redmi 8A, 15 Ekim’den itibaren Türkiye’de satışa sunulacak. Redmi 8, Onxy Black, Ruby Red ve Sapphire Blue ile geliyor. 3GB + 32GB değişken ve 4GB + 64GB, sırasıyla [1,349TL] ve [1,549TL] olarak fiyatlandırılacaktır. Redmi 8A Midnight Black, Sunset Red ve Ocean Blue’da satışa sunulacak ve 1.149 TL olacak.

Mi Elde Taşınabilir Süpürge

Mi Elde Taşınabilir Süpürge, eviniz için güçlü bir kablosuz temizleme deneyimi sunar. Güçlü bir fırçasız DC motorla çalışan 9 siklon teknolojisiyle birlikte Mi Elde Taşınabilir Süpürge, hızlı ve etkili temizlik için 100AW emiş ve 100.000 rpm’ye kadar sunar. Bir HEPA filtreye sahip Mi El Tipi Elektrikli Süpürge, toz, polen, evcil hayvan kepçesi, saç, kürk ve daha fazlası gibi 0,3 mikron kadar küçük parçacıkları %99,97 oranında yakalar. Bu, odaya daha temiz hava atılırken toz parçacıklarının filtrelenmesini sağlar. Cihaz, evinizin farklı kısımları için dört çok yönlü temizleme aletinin yanı sıra kolay saklama için duvar şarj ünitesine sahiptir.

Taşınabilir süpürge 1.999TL olarak 16 Ekim tarihinde satışa sunulacaktır.