XPG GAMMIX D30 DDR4 RAM satışa sunuldu

Ürettiği yüksek performanslı DRAM modülleri ve NAND Flash depolama aygıtlarıyla dünya çapında tanınan bir marka olan ADATA Technology’nin, yeni DDR 4 bellek modeli XPG GAMMIX D30 Türkiye’deki kullanıcılarla buluştu.

Düşük Enerji Tüketimi ve Yüksek Performans

Oyuncular ve yüksek performanslı sistemlere ihtiyaç duyan tüm kullanıcılar için üretilen GAMMIX D30, performansa olduğu kadar istikrarlı çalışmaya da önem veriyor. Ürünün üzerindeki soğutucu 4600MHz’e çıkan saat hızlarında çalışabilen D30’un ısı kaynaklı sinyal kayıpları ve performans düşüşü yaşamasını önlüyor.

GAMMIX D30 DDR4 bellekler hem Intel® X299 2666MHz hem de AMD® AM4 / Ryzen platformları ile uyumlu çalışıyor. Ayrıca ürünün Intel Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 desteği de bulunuyor. Böylelikle kullanıcılar karmaşık BIOS ayarlarıyla uğraşmak yerine işletim sistemi üzerinden doğrudan ve kolayca hız aşırtma yapabiliyorlar. Çalışmak için 1.2V enerjiye ihtiyaç duyan DDR4 modüller, bir önceki nesil belleklere göre %20 daha az enerji tüketirken daha yüksek bir performans verebiliyor. Böylelikle sistemler genel olarak daha serin, daha istikrarlı ve daha enerji etkin çalışıyor.

Soğutucusuyla Dikkat Çekiyor

ADATA’nın yüksek performanslı RAM ailesine yeni eklenen GAMMIX D30 kanatları andıran köşeli tasarımıyla dikkat çekiyor. Bellek modülünün kırmızı veya siyah üst kısımla tamamlanan gri renkli ısı dağıtıcısı ürünün yalnızca görüntüsüne değil, ısıyı çabucak dışarı atarak performansına da katkı yapıyor. Uzun süreli kullanımlarda bile devrelerin aşırı ısınmasını önleye soğutucu, ısıdan kaynaklı sinyal bozulmalarını ve performans kaybını önlüyor.

Avantajlı Fiyat ve Ömür Boyu Garanti

ADATA’nın sıkı bir seçim sürecinden geçirdiği, üst düzey kaliteye sahip PCB devrelerle üretilen D30 DDR4 RAM, istikrarlı performansın yanında uzun kullanım ömrü de sunuyor. ADATA tarafından üretilen tüm bellek modülleri gibi GAMMIX D30 RAM de ömür boyu garantiye sahip. SPECTRIX D30’u dijital mağazalarda 315TL’den başlayan fiyatlarla bulmak mümkün. Ürün hakkında detaylı bilgi edinmek ve D30’u satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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