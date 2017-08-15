Yeni BattleTech oyunu gecikecek…

Bizzat Battletech dünyasının mimarı Jordan Weisman tarafından yönetilen ve Harebrained Schemes tarafından geliştirilen Battletech projesinin piyasaya çıkış tarihi 2018’e ertelendi.

Topluluk fonlamalı olarak yola çıkan ve bu ilk adım için oyunculardan 250.000$ talep eden yapım büyük ilgiyle karşılaşmış ve 2.800.000$ gibi müthiş bir rakama ulaşmıştı. Üstelik bu rakama daha sonradan toplanan 772.000$ da dahil değil.

2017 yılı içinde piyasaya çıkacağı duyurulan yapımın ertelenmesi konusunda ise hem dağıtımcı Paradox Interactive, hem de oyunun destekçileri hayli rahat gözüküyor. Jordan Weisman oyuncuların “iyi olsun da, gecikse de olur” diyerek kendilerine bu konuda açık bir destek sağladığını belirtmiş.

Aynı şekilde Paradox CEO’su Fredrik Wester da “Oyun beta aşaması sırasında ne kadar harika bir yapım olabileceğini herkese kanıtladı. Kesin tarihler koyarak geliştirme sürecinde bir şeyleri aceleye getirmek kötülük olurdu. Harebrained Schemes’e güveniyoruz ve onların ismine layık bir sıra tabanlı strateji oyunu yapabilmeleri için onlara biraz zaman kazandırmak istedik” yorumunda bulundu.

Oyunun beta süreci devam etmekte ve katılmak istiyorsanız 60$’lık MechWarrior – Reinforcements paketini satın almanız gerekmekte.

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