Yeni G-SR-SE Red Mousepadleri tüm Asya Pasifik bölgesi için hazır

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BenQ ZOWIE Türkiye, ZOWIE G-SR Red Special Edition mousepad’in çok yakında tüm Asya Pasifik bölgeleri için raflardaki yerini alacağını duyurmaktan mutluluk duyuyor. G-SR-SE Red oyunculara yeni bir renk seçeneği ve tasarım sunmaktadır.

G-SR serisi akıcı bir mouse hareketi sağlamanın yanı sıra, mouse sensörünüz için de yüksek bir tracking performansı sunmaktadır. ZOWIE mousepadler, her mousepadde ve yüzeyin tamamında istikrarlı bir performans sağlayan %100 kauçuk tabana sahiptir.

G-SR-SE Blue mousepadlerin üretimi artık devam etmeyecek ve yerini G-SR-SE Red alacaktır.

Yetkili satış noktaları için ZOWIE’nin ‘Nereden Alabilirim’ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

G-SR-SE Red hakkında daha fazla bilgi almak için:
https://zowie.benq.com/tr-tr/product/mouse-pad/sr/g-sr-se-red.html
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