2K, Cloud Chamber isminde yeni kurulan ve tamamına sahip olduğu yeni oyun stüdyosunu tanıttı. İstekli hikaye anlatıcılarının sınırları zorlayarak, eşsiz, eğlenceli ve kaliteli interaktif eğlence deneyimi sunacağı Cloud Chamber stüdyosu’nun 2K San Francisco Bay Area ve Quebec Montreal olmak üzere iki ofisi bulunacak. Cloud Chamber’ın Montreal stüdyosu, aynı zamanda 2K stüdyoları arasında ilk defa Kanada ofisinin açılması anlamına geliyor. Ayrıca 2K, Cloud Chamber’ın dünya çapında başarı elde eden BioShock® serisi için de yeni bir oyunun yapımına başladığını ve önümüzdeki yıllarda geliştirilme aşamasının süreceğini duyurdu.

2K Başkanı David Ismailer, “Ürün portföyümüzü geliştirdikçe değerli IP’lerimize, harika insanlara ve onların ekiplerine uzun potansiyelli yatırımlar yapma imkanı bulunuyoruz. BioShock, bizim en çok sevilen, iyi yorumlar yapılan ve yüksek puanlar alan son konsol neslinin oyun serisi. Birinci şahıs nişancı oynanışı, güçlü hikayesi ve ikonik karakterleriyle yeni stüdyomuz Cloud Chamber ekibinin öncülüğünde gelecekte neler olacağını görmek için sabırsızlanıyoruz.” Açıklamasını yaptı.

22 yıllık sektör geçmişi bulunan ve bugüne kadar 40’tan fazla oyunu tamamlayan Kelley Gilmore, Cloud Chamber Uluslararası Stüdyo Başkanı olmasının yanı sıra 2K geliştirici stüdyoları arasında da en tepede bulunan ilk kadın yöneticisi oldu. Gilmore, daha önce 20 yıldır 2K’in sahip olduğu Firaxis Games bünyesinde Sid Meier’s Civilization® ve XCOM® gibi serilerde yapım aşamasındaki, pazarlama ve iletişim yönetimi gibi alanlarda elde ettiği zengin deneyimini yeni stüdyoya aktaracak.

Cloud Chamber Uluslararası Stüdyo Başkanı Kelley Gilmore, “Cloud Chamber’ı keşfedilmemiş dünyalar ve hikayelerini yaratmak, video oyunlarının çevresini geliştirmek adına sınırları zorlamak için kurduk. Çeşitliliğin güzelliğine ve gücüne inanan bir ekibimiz var. BioShock’un asıl yaratım sürecinde de yer almış, oyun geliştirme konusunda derin deneyimlere sahip geliştiricilerden oluşuyoruz ve BioShock serisini daha da ileriye taşımak için 2K ailesinin bir parçası olmaktan gurur duruyoruz.” Dedi.

Gilmore ayrıca Ken Schachter’in Cloud Chamber Montreal stüdyosunun Stüdyo Yöneticisi olduğunu belirtti. Geliştirme, üretim, teknoloji ve yaratım rollerinde eşsiz deneyime sahip olan Schachter, ayrıca stüdyonun ve 2K’in Montreal’de tanıtım elçiliğini yapacak. 2K bünyesinde katılmadan önce Schachter, Zynga’nın Toronto stüdyosunda Genel Müdür olarak görev yapmakta ve kurduğu bağımsız oyun stüdyosu Trapdoor’un başında bulunmaktaydı.

Visual Concepts, Firaxis Games, Hangar 13, Cat Daddy Games ve 2K Silicon Valley’den sonra Cloud Chamber, Take-Two Interactive Software’in tamamen sahip olduğu yeni stüdyosu oldu. Kariyer imkanları için Cloud Chamber sitesini ve 2K Careers sayfasını ziyaret edebilirsiniz.