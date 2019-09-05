Yeni Ultrabook Razer Blade Stealth 13 tanıtıldı

Razer NVIDIA GeForce GTX 1650 grafikleriyle yeni Razer Blade Stealth 13’lerini duyurdu. Intel’in yeni nesil 10. nesil işlemcisi tarafından desteklenen Razer Blade Stealth 13, yalnızca 1.3 kg ağırlığındaki ince 15mm şasesiyle gerçek oyun performansı sunuyor.

Razer Blade Stealth 13 – GTX Model (Full HD & 4K)

GeForce GTX 1650 ile güçlendirilmiş yeni Razer Blade Stealth 13, istediğiniz her yerde 3D modeller de oluşturabildiği gibi iyi bir oyun deneyimi de sunar. Pil ömrünü optimize etmek için, Razer Blade Stealth 13 GTX Modelleri, güç ve verimlilik arasında doğru dengeyi sağlamak için NVIDIA Optimus teknolojisine sahiptir.

Razer Blade Stealth 13 GTX modelleri iki çeşittir: Full-HD veya 4K UHD dokunmatik ekran. Her ikisi de Razer’ın imza tonu ile tamamlanmış farklı tonlarda mat siyah kaplama gövdesinin içinde en yeni Intel 10. nesil Core i7-1065G7 işlemciye ve 512GB PCIe SSD’ye sahiptir.

Full-HD modelinin ekranı, pil ömrünü daha da uzatmak için Intel’in Düşük Güç Görüntüleme Teknolojisi (LPDT) ile mat hatlara sahipken 4K UHD modelinde dokunmatik entegrasyona sahip bir cam panel bulunmaktadır. Her iki panel de özel olarak kalibre edilmiştir ve sRGB renk alanının %100’ünü kapsar.

Razer Blade Stealth 13 – Mercury White

Yeni Razer Blade Stealth 13, 25W’ta daha güçlü Intel Core i7-1065G7 işlemciye sahip şık bir Mercury White sürümüyle de sunulacak. 10. nesil işlemci, Intel’in en son Iris Plus grafikleriyle birlikte geliyor ve kullanıcılara yaratıcı süitlerde veya gündelik oyunlarda daha fazla görsellik yeteneği sunuyor.

Yeni Razer Blade Stealth 13 Mercury White, farklı tonlarda beyaz şasesi içerisnde, 256 GB PCIe SSD ve Full HD mat ekrana sahip. Full-HD ekran, sRGB alanın %100’ünü kaplayan renk doğruluğu için özel olarak kalibre edilmiş ve sıra dışı bir deneyim için ultra ince çerçevelerle çevrilmiştir.

Yüksek performans çok yönlülük ile buluştu

Yeni Razer Blade Stealth 13’ün üç modeli de kaputun altında birkaç ince yükseltme aldı ve gerçek bir oyun Ultrabook’u olarak konumunu daha da güçlendirdi. Özellikler arasında sorunsuz bir şekilde hareket etmek için 16GB LPDDR4 RAM, yükseltilebilir 512 GB’a kadar hızlı PCIe depolama ve herhangi bir ortama bağlanmak için USB-C Thunderbolt 3 ve Wi-Fi 6 gibi üstün bağlantı seçenekleri bulunan Razer Blade Stealth 13, bu özellikleri ile çok yönlü olduğunun kanıtı.

Önceki nesilden aktarılan diğer özellikler arasında özelleştirilebilir bir tek bölgeli Razer Chroma RGB klavye, kolay ve güvenli erişim için Windows Hello IR kamera ve Windows Precision Sürücüleri olan büyük bir cam trackpad bulunmaktadır.

Her ikisinde de Full-HD ve 4K UHD seçenekleri bulunan 25W Intel Core i7-1065G7’ye sahip Razer Blade Stealth 13 Mercury White modelinden, NVIDIA GeForce GTX 1650 grafik kartına sahip tam yüklü Razer Blade Stealth 13’e kadar çeşitleri ile artık her hedefe yönelik bir Razer Blade Stealth 13 var.