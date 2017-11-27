Yeni Warhammer 40K oyununda Civilization esintileri!

Warhammer’ın yeni oyunu Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War’dan yeni bir video yayınlandı.

Bu videoda görebileceğiniz gibi bu Warhammer oyunu alışageldiklerimizden biraz farklı.

Geliştiricisi Proxy Studios olan oyunun masaüstü sürümü 1987’den bu yana hayran kitlesini genişletti ve kendini günden güne geliştirdi, bilgisayarlarımızda kendisini kanıtlaması için ise Dawn of War’u beklemesi gerekti.

Henüz çıkış tarihi belli olmayan Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War’ı bekleyenler bu yeni video dan sonra biraz daha heyecan yapacak gibi.

İşte yayınlanan video;



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