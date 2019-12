Yeni Yerli Oyun MARU Duyuruldu

Maru aksiyon ve bulmacalarla dolu bağımsız bir macera oyunudur. Minimalist grafiklere, akıcı mekaniklere ve kontrol edilebilir iki ana karaktere sahiptir. Tek perdede anlatılan hüzünlü ve size sorular sorduracak sürrealist bir hikayeyi içinde barındırıyor. Hikayenin akışına uygun bir şekilde yerleştirilmiş özgün ve zorlu bulmacalar sizi bekliyor. Oyun hazır objeler kullanılmadan yapılmış tamamen yerli bir oyundur. Unity engine ile yaklaşık 1 yılda Upperpik Games tarafından geliştirildi. Oyun ortalama 5 saatlik bir oynama süresi sunuyor. Oyunun 2020’nin ilk çeyreğinde oyuncularla buluşması planlanıyor.

Maru, göz alıcı renkler ve gece/gündüz döngüsüyle etkileyici atmosferler sunuyor. Kontrol edilebilir iki karakter arasında yapmamız gereken geçişler oyuna ayrı bir heyecan katıyor. Oyunda karakterlerin başında duran belli sayıdaki yaprağın, karakterin canını temsil etmesi gibi hiçbir gösterge olmadan oyunda nesneler halinde bulunması oyun akıcılığına destek oluyor. Ayrıca farklı oynanış mekanikleri ile özgün bir deneyim sunuyor.

Hikaye: Maru

Babasını gizemli bir şekilde kaybeden Maru nasıl olduğunu anlamadan kendini ilginç bir maceranın içinde bulur. Bu macerada yaşananlara bir anlam bulmaya çalışırken aynı zamanda tüm bu olanları eski haline getirmenin ve babasını hayata döndürmenin ilginç bir yolu olduğunu öğrenir. Bu amaçla hedefine varana kadar yılmadan zor şartların ve nereden geldiği belli olmayan düşmanları yenmeye çalışır. Maru,henüz 12 yaşında olmasına rağmen büyük zorlukların üstesinden gelir.Bir bilinmezliğin içinde ilerken, korkularını ve hüznünü bir kenara bırakıp, acılarının büyüttüğü özgüveni ile ilerlemek zorundadır. Zaman zaman özgüveni ve cesareti engelleri aşmaya yetmez. İşte o anlarda her zaman yanında olan en yakın arkadaşı Lei, Maru’ya yardım eder. Maru ve Lei’nin arasındaki kuvvetli bağ her şeyin üstesinden gelmelerini sağlar. Maru ve Lei bu yolculuğun sonuna kadar birlikte savaşır.Hikayenin başından sonuna kadar her an düşmanla karşılaşabilirler! Kim bu düşmanlar! Maru bu sorunun da cevabını bulmak için ilerlerken, ani saldırılara karşı hep tetikte olmalı. Engellerden ve düşmanlardan kurtulabilmek için Maru ile ilerlerken, Lei küçük boyutu ve ilginç yeteneklerini kullanarak Maru’nun yolunu açar.

Maru bu zor koşullar altında farklı dostluklar edinebilir ve onlardan da destek görebilir.Kayalardan oluşan ve savaşmaktan bitkin düşmüş eski savaşçı Pong, hiç beklenmedik bir anda ortaya çıkacak ve Maru’nun en büyük destekçisi olacak. Peki kayalardan oluşmuş cansız bir varlık bunu nasıl başaracak?

Hüzün, özgüven, inanç ve dostuklarla beslenen bu hikayede tüm soruların cevabını bulmaya hazır mısın? Eğer oyun ilginizi çektiyse buraya tıklayarak oyunun Steam sayfasına ulaşabilir ve gelişmeleri takip etmek için istek listenize ekleyebilirsiniz.