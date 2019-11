Yerli yapım Curse of Anabelle oyunseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

İstanbul merkezli Rocwise Entertainment, bulmaca ve korku temalı yeni oyunu Curse of Anabelle ile oyunseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geliştirme süreci 2 yıldır devam eden Curse of Anabelle, 2020 yılının ilk çeyreğinde oyuncularla buluşacak.

Curse of Anabelle, gizem ve korku öğelerine sahip macera bulmaca oyunu olarak gerçek dünyada yer alan mit ve efsanelerden esinlenilerek oluşturuldu. Kickstarter üzerinde 29 Eylül’de görücüye çıkan Curse of Anabelle, fon hedefinin %60’ını kısa bir sürede toplamayı başardı. Oyuna destek verenler oyunun dijital kopyasının yanı sıra konsept çizimlerin yer aldığı sanat kitabına, tişört, mousepad ve kupa gibi ürünlere, oyunun içeriğinde de yer alan bazı objelerin ve kitapların el yapımı replikalarına da sahip olabiliyorlar. Sizler de Kickstarter üzerinden Curse of Anabelle’e destek olabilir ve adınızı destekçiler arasına yazdırabilirsiniz.

“Hem Bulmacayı Çözüyor Hem de Kadim Varlıklarla Dövüşüyorsunuz”

Oyuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rocwise Entertainment Oyun Direktörü Engin Yüksel, şunları dile getirdi: “Rocwise Entertainment olarak Türkiye adına dünya oyun pazarına yepyeni bir oyun kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Curse of Anabelle, konusu gerçeklere dayanan bir yapım ve oyunumuzu diğer korku oyunlarından farklı kılan en önemli faktörlerden birisi de bu… Öncelikle oyunu oynadıkça hikâyenin içinde yer alan mistik temaların milattan önce 10. yüzyıla dayanan bir gizeme ve dünyanın yaradılışından daha da eski olan karanlık güçlerin varlığına dayandığını görebiliyorsunuz ve bu hikayenin izlerini gerçek dünyada da takip etmeniz mümkün. Oyuncularımız, hikaye ilerledikçe kendilerine kılavuzluk edecek olan kitaplar sayesinde ezoterizm, büyüler, antik ritüeler hakkında bilgi sahibi olacak ve maceralarına, kazandıkları bu yeni bilgiler sayesinde devam edecekler.”

Curse of Anabelle…

Anabelle, 9 yaşındayken Amerika Birleşik Devletleri’nin Colorado şehrindeki Boulder Kasabası’nda bulunan Ramsey Malikânesinde esrarengiz bir şekilde hayatını kaybeder. Bu olayı takip eden günlerde ise Anabelle’in ablası Emily, kardeşi ile rüyalarında iletişim kurmaya başlar. İlk etapta bu rüyaların sadece zihninin kendisine oynadığı bir oyun olduğunu düşünen Emily, gün geçtikçe bu rüyalarının şiddetinin artması ile küçük kardeşinin ruhunun arafta sıkıştığına ve yardıma ihtiyacı olduğuna kanaat getirir.

Kardeşinin gizemli ölümü ile ilgili yaptığı araştırmalarda Ramsey Malikânesinin karanlık geçmişini keşfeden Emily, bu yaşadıklarını erkek arkadaşı Nathan’a anlatmaya karar verir. Nathan, ilk etapta Emily’nin anlattıklarına pek kulak asmamasına rağmen, bir süre ondan haber alamayınca durumunu kontrol etmeye karar verir. Emily’nin Ramsey Malikânesinin karanlık tarihi, okültizm ve mistik sanatlar üzerine araştırmalar yaptığını öğrenen Nathan, onun tehlikede olduğunu düşünür ve kendisini neyin içine soktuğunun farkında olmadan Emily’nin ayak izlerini takip etmeye karar verir.