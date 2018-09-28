Yerli yapım MMOFPS “Tactic Force” geliyor!

Türk bir yazılım firması olan HES Games, MMOFPS türündeki “Tactic Force” isimli oyununu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Free to Play olarak planlanan oyun, şimdilik sadece Türkiye üzerinden yayınlanacak ve Türk oyuncuların beğenisine sunulacak. Kapalı beta hazırlıkları yapan HES Games ekibi, Yerebatan Sarnıcı, Peri Bacaları gibi ünlü yapıların yanı sıra Balat, Kervansaray ve Petrol Platformu haritalarıyla oyuncuların ilgisini çekmeye çalışacak.

Oyun içinde yer alan eşyalarda şans faktörünün olmadığını açıklayan yapımcı firma; lootbox tarzındaki deste ve kasa gibi materyaller yerine, oyuncunun gördüğü eşyalara sahip olabileceğinin altını çizdi.

Projelerini, “Türkiye’nin En Gelişmiş MMOFPS Oyunu” olarak lanse eden ekip, oyun motoru olarak ise Unreal Engine 4’ü kullanıyor. Kapalı beta hakkında tam tarih vermeyen firma, www.tacticforce.com adresinden kayıtları kısa süre sonra başlatacağını ve kapalı beta için 1.000 kişilik kontenjan sınırı olacağını belirtti.





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