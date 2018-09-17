Yılın en tutkulu RPG oyunu Disco Elysium!

Büyüteçlerinizi ve dedektiflik içgücüdlerinizi hazırlayın. İzometrik bir RPG olan Disco Elysium’da büyük ve açık uçlu bir cinayeti çözmeniz gerekiyor.

İspanyol paça pantolonların moda olduğu, altın zincirlerin bağrı açık gömleklerin yakasından göründüğü Revachol West’te yolsuzluk kontrolden çıkmış durumda. Bu eşsiz kurgusal şehirde gözden düşmüş bir dedektifi oynayarak gizemleri açığa çıkarmaya çalışacağız.

Disco Elysium’daki tamamen orijinal yetenek sistemi karakterinizin düşüncelerini, şüphelerini ve anılarını her sohbetin bütünleyici bir parçası haline getiriyor. Çarpışmalar, yaptığınız diyalogların ya da içsel monologlarınızın sizin için bir engel ya da yardım olabildiği bir doğrultuda gerçekleşiyor.

Oyun boyunca karakterinizin yeteneklerini geliştirerek nasıl bir polis olacağınızı belirleyin. Kapıları kırıp şüphelileri sorgulayıp şehri keşfederken kaybolarak sırları açığa çıkarın.

Bu sene içerisinde çıkması planlanan oyun için kesin bir tarih ise henüz verilmemiş.

Oyun hakkında daha detaylı bilgi için: http://zaumstudio.com/

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