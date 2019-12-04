Yok Edici Deathwing, şimdi Heroes of the Storm’da!

Dünyalar Yıkan olarak tanınan devasa ejderha Deathwing, şimdi Heroes of the Storm’da! Deathwing kendisi gibi sembolleşmiş bir karaktere yaraşır derecedeki özgün oynanışıyla, türün kurallarını değiştiren diğer kahramanların arasına katılıyor. Deathwing’in muazzam gücü, ona tamamen yeni yetenekler barındıran iki farklı biçim sunuyor. Bu biçimler sayesinde Ölümün Sureti olarak savaş alanına kıyasıya alev yağdırabileceksiniz!

Kalıcı şekilde Durdurulamaz (unstoppable) özelliği olan ve güçlendirilmiş zırh parçalarıyla kaplı bu devasa ejderha için kendi takımı da dahil, herkes ondan aşağıda. Muazzam gücünü dengeleyecek tek bir zayıf noktası var: Takım arkadaşları tarafından hedef alınamıyor ve iyileştirilemiyor. Deathwing’i deneyecek kadar cesur olanlar, bu görkemli ejderhanın akıl almaz kuvvetini nasıl kullanacakları konusunda stratejik ve kurnazca davranmalılar.

Şimdi Heroes of the Storm kahramanları arasında en çok istek alan kahraman için kendi stratejilerinizi geliştirme zamanı.

Deathwing Türkçe Tanıtım Videosu: https://www.youtube.com/watch?v=lm_NtOKto10&t=3s