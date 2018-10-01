Zula Internetional Cup şampiyonu Galatasaray Espor oldu

Dünyanın en iyi Zulacılarının Yarıştığı Zula International Cup’ta kupayı Galatasaray Espor Kaldırdı

50 bin Dolar para ödüllü Zula International Cup’ın şampiyonu belli oldu. Türkiye’de espora en çok yatırım yapan oyunlardan biri olan Zula tarafından 28 – 29 Eylül’de Antalya’da gerçekleştirilen Zula International Cup’ta dünyanın en iyi Zula takımları kıyasıya mücadele etti. Zula International Cup’ın birincisi Galatasaray Espor, ikincisi 1907 Fenerbahçe, üçüncüsü ise Izako Boars oldu. Türkçe ve İngilizce iki dilde yayınlanan Zula International Cup’ın canlı yayınları Türkçe olarak sosyal medya hesaplarından da izlendi. Zula International Cup finalini ekranları başında anlık olarak 10 bin kişi takip etti. İki gün süren kupanın youtube’da izlenme sayısı 500 bini geçti. İlk günü seyirciye kapalı Zula International Cup’ın final gününü izlemek için The Marmara Oteli’ni 2000 espor sever ziyaret etti.

Dünyanın en iyi Zula takımlarını buluşturan Zula International Cup, 28 Eylül Cuma – 29 Eylül Cumartesi günlerinde Antalya The Marmara Otel’de gerçekleştirildi. Üç Türk, bir Polonya, bir Avrupa Birliği karması ve bir İran takımının yer aldığı Zula International Cup’ın Cuma günü gerçekleşen yarı finalinde Galatasaray Espor – Izako Boars’u 2-1, Fenerbahçe-Oyun Hizmetleri’ni 2-0 yenerek finale yükseldi. Bu dev organizasyonda yer alan takımlardan Galatasaray Espor, Zula Süper Lig Şampiyonu armasıyla mücadele ederken, Izako Boars ilk ve tek Zula Word Cup sahibi espor takımı olarak turnuvada yer aldı. Zula International Cup’ın birincisi Galatasaray Espor 35 bin Dolar, ikincisi 1907 Fenerbahçe 10 bin Dolar, üçüncüsü Izako Boars 5 bin Dolar para ödülünün sahibi oldu.

29 Eylül Cumartesi günü final heyecanını canlı olarak izleme fırsatı bulan espor severler, “limited edition” hediyelerin sahibi oldu. Bu büyük final etkinliğine, Türkiye’nin ilk ve tek espor temalı gençlik dizisi Tam Kafadan ekibi de katıldı. Dizinin müziğini yapan sanatçılar Xir Gökdeniz ile Heja’nın final öncesinde gerçekleştirdiği konser büyük beğeni kazandı. Espor izleyicilerine açık olan Zula International Cup offline finali de taraftarlar ve espor severler tarafından büyük ilgi gördü.

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