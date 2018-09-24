Zula Süper Lig şampiyonu belli oldu

800.000 TL ödüllü Zula Süper Ligi tamamlandı. 1907 Fenerbahçe, Galatasaray Espor gibi önemli espor takımlarının da dahil olduğu Zula Süper Lig’de 1907 Fenerbahçe ve Galatasaray Espor takımları kıyasıya rekabet etti. Uzun haftalar boyunca liderlik bayrağını başarıyla taşıyan 1907 Fenerbahçe son haftada bayrağı Galatasaray Espor’a devretti. Ezeli rekabetin espor şampiyonu Galatasaray Espor oldu.

Toplamda 56 maçın yapıldığı Zula Süper Lig’de son haftada, birinci Galatasaray Espor, ikinci 1907 Fenerbahçe, üçüncü Oyun Hizmetleri, dördüncü Outlaw Esports oldu. 22 Eylül Cumartesi günü seyirciye kapalı olarak gerçekleşen yarı finalde Galatasaray Espor – Outlaw Esports’u 2-0, 1097 Fenerbahçe – Oyun Hizmetlerini 2-1 yenerek finale yükseldiler. Zula Süper Lig’in 23 Eylül Pazar Günü, Grand Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleşen finalinde şampiyonluk kupasını Galatasaray Espor kaldırdı. Espor izleyicilerine açık olan Zula Süper Lig offline finali de taraftarlar ve espor severler tarafından büyük ilgi gördü ve 2000 kişi tarafından Grand Pera’da canlı izlendi.

Zula Süper Lig’de yer alan takımlar sponsorların ilgisini çekiyor

Gerçekleştirdiği dev organizasyonlar ve dijital espor yayıncılığı ile bünyesinde barınan takımları taraftarlarıyla buluşturan Zula, kendisine görünürlük sağlamak ve espora yatırım yapmak isteyen sponsorların da ilgisini çekiyor.

Zula’dan 2019 yılında 3.5 milyon TL’lik yatırım

Nisan 2018’de düzenlenen Zula World Cup ile dünyadaki tüm Zula espor takımlarının mücadelesi sonucu finale kalan takımları İstanbul’da buluşturan 100.000 $ nakit ödül dağıtan Zula espor yatırımlarını katlayarak büyütmeye devam ediyor. Son iki yılda espor ligi ile birlikte milyonlarca Türk lirasından oluşan ödül havuzuyla, espora yatırım yapan Zula, 2019 Nisan ayına kadar espora 3.5 milyon TL’lik yatırım yapacak. Zula bu yatırımın yanı sıra İstanbul’un iki yakasında espor merkezleri açarak yatırımlarını arttırmaya devam edecek.

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