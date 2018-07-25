Zula ve 1907 Fenerbahçe’den stratejik anlaşma!

1907 Fenerbahçe Derneği, InGame Group tarafından yaratılan, yüzde 100 Türk yapımı ilk ve tek MMOFPS oyunu Zula ile iş birliğine imza attı. 25 Temmuz Çarşamba günü Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Fenerium’da gerçekleşen imza törenine 1907 Fenerbahçe Espor Başkanı Sina Afra ile InGame Group Kurucu Ortaklarından Genco Alp’in yanı sıra Fenerbahçe Zula Espor takımından oyuncular katıldı.

Tüm dünyada günden güne daha da büyük bir ilgiyle takip edilen espor alanında, vizyoner bakış açısıyla uzun yıllardır çalışmalar yapan ve önemli başarılar elde eden 1907 Fenerbahçe Derneği, dünya genelinde 100’den fazla ülkede 11 dilde, 16 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan, yüzde yüz Türk yapımı Zula ile espor alanında bir iş birliğine imza attı. Türkiye’de esporun gelişmesine büyük katkı sağlayacak bu işbirliğiyle, 1907 Fenerbahçe Espor’unun mücadele ettiği oyun sayısı artarken, Zula Süper Lig’inde rekabet ve kalite daha da artacak.

1907 Fenerbahçe Derneği ile Zula iş birliğinin ilk etapta iki yıl sürmesi planlanırken taraflar, bu iş birliğinin daha uzun yıllar sürmesini hedefliyor. İş birliği kapsamında 1907 Fenerbahçe Espor takımı, Zula’nın düzenlediği, Türkiye’nin en iyi Zula takımlarının yer aldığı Zula Süper Lig’inde iddialı bir takımla yer alacak. Zula Market’inde, 1907 Fenerbahçe Espor takımına özel yapılmış oyun içi özelleştirmeler satışa sunularak, satılan ürünlerde gelir paylaşımı yapılacak. Zula Market’inde 1907 Fenerbahçe lisanslı ürünlerle tanışacak Zula oyuncuları, gönülden bağlı oldukları takımın logolu ürünlerine sahip olurken, takımlarına maddi destek sağlayacaklar.

InGame Group Kurucu Ortağı Genco Alp, “Türkiye’de espor denince akla gelen ilk kulüplerden biri olan ve uzun yıllardır bu alana yatırım yapıp önemli başarılar elde eden 1907 Fenerbahçe ile yapılan bu işbirliğinin, Türkiye esporuna büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Oyuncular başta olmak üzere, medya, menajerler ve en önemli parçalardan biri olan kulüplerle birlikte büyüyerek gelişiyoruz. 1907 Fenerbahçe Türkiye’de Esporun öncülerinden olmuş bir kulüp. Yıllardır yurt içinde ve dışında önemli başarılara imza atıyor. Bu iş birliği ile birlikte, Zula Süper Lig’inde kalite üst düzeye çıkacak, rekabet artacak ve lig daha çok izlenip takip edilecek bir yapıya dönüşecek.” dedi. Türkiye’de yüzde yüz yerli bir oyun geliştirerek bu oyunun dünyada 16 milyondan fazla oyuncuya ulaştırmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Genco Alp, Türkiye’de espora en çok yatırım yapan oyun şirketlerinden biri olduklarını belirtti. 2018 yılı içerisinde 8 milyon TL daha yatırım yapacaklarını sözlerine ekleyen Alp, espor ekosistemini geliştirerek, Türkiye’de esporu tabana yaymayı hedeflediklerini belirtti.

1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve 1907 Fenerbahçe Espor Başkanı Sina Afra, “Türkiye’de doğup, yurt dışına başarıyla yayılan bir oyunda rekabetçi bir ortamda mücadele edeceğimizden dolayı çok heyecanlıyız. 1907 Fenerbahçe espor olarak Zula Süper Liginde şampiyonluk hedefiyle yarışacağız. Hem teknik kadrolarımız hem de taraftarımızın beklediği bir adımı atıyoruz. Yüzde yüz yerli olan bir oyunu desteklemek bizim için ayrıca önemli bir husus. Türkiye’de esporun yaygınlaşması için bunun çok değerli olduğunu biliyoruz. Ingame Group’a teşekkür ediyoruz. Yolumuz açık, şansımız bol olsun.” yorumunu yaptı.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…