İlk Bakış: Kenshi

Son dönemlerde bağımsız firmalardan gelen erken erişim oyunları gerçekten de çok büyük rağbet görüyor. Steam sayesinde daha düşük bütçe ile bile hayli etkili bir dağıtım ağına ulaşılabildiği için de oyunlarını, oyuncuların istedikleri şekilde geliştirme imkanı buluyorlar.

Kenshi de bu şekilde aramıza katılmış bir RPG oyunu. Erken erişimin gerçekten de erken safhasında olan ve şimdiden kendisine hayli kemik bir kitle edinen Kenshi’ye detaylıca göz attım.

Oyunda tamamen kendi amacınızı kendiniz buluyor ve kendi kimliğinizi yine kendiniz oluşturuyorsunuz. Oyuna başlarken farklı temalarda yer alan dünyalara dahil olabiliyorsunuz. Büyük çoğunluğu katillerden oluşan bir dünyada oyuna başlayabiliyor veya normal bir dünyada amacını sizin belirleyeceğiniz bir gezgin olabiliyorsunuz.

Oyunun kontrolü izometrik bir kamera açısından yapılıyor. Başta üçüncü şahıstan oynayacağımı düşündüğüm oyunun kontrol tarzının old-school RPG türünde olması beni oldukça sevindirdi. Kontrol sistemine alışma kısa bir zaman alsa da üstesinden gelmek pek zor değil.

Kenshi de ne yapacağınız, kim olacağınız, bulunduğunuz dünyayı nasıl şekillendireceğiniz tamamen sizin elinizde. Oyun, RPG oyunlarında en sevdiğim özelliklerden biri olan özgürlük konusunda da beni etkilemiş durumda. Oyun tarzınıza göre isterseniz yalnız dolaşabiliyor, isterseniz bir takım kurup dostlarınızla beraber düşmanların üstesinden gelebiliyorsunuz. Kenshi sadece bununla da sınırlı kalmıyor ve üs kurma, geliştirme gibi birçok farklı etkinlik de oyunda yer alıyor.

Aslında oyun tam da yapımcıların belirttiği şekilde ilerliyor. Kenshi dünyasında özel bir karakter değil, tamamen sıradan bir oyuncusunuz. Kendi karakterinizi özel hale getirmek veya sıradan bir hayat sürmeye devam etmek de tamamen sizin elinizde.

Steampunk ögelerinin de hakim olduğu post apokaliptik bir tema oyunda hakim durumda. Karakter gelişiminizi ise birçok farklı yönden sağlayabiliyorsunuz. Yakın dövüş yeteneklerinizle silahlara olan yeteneklerinizi ayrı sekmelerden geliştirebiliyorsunuz. Atletik yeteneklerinizi ve hırsızlık yeteneklerinizi de hangi yönde ilerleteceğiniz size kalmış. Mental açıdan ise bilim konusunda ve ticarette gelişim sağlayabiliyorsunuz. Kenshi karakter gelişimi konusunda onlarca farklı yolu size sunuyor.

Kenshi’nin en büyük sorunu ise hala erken erişim aşamasının çok başlarında olması. Oyun büyük bir potansiyele sahip. Ancak teknik açıdan bir yetersizlik söz konusu. Grafik kalitesinin iyi olduğunu söyleyememekle beraber animasyonlar da şimdilik gayet robotik gözüküyor. Ses efektleri yeterince etki yaratmıyor ve kaplamalar oldukça geç yükleniyor. Daha sinir bozucu olan şey ise çok sayıda sıkıntı verici bug ile karşılaşmak. Kameranın belli bir noktada sabit olarak takılması, karakterin, bazı noktalara erişememesi veya görsel hatalar şu anki sürümün bir parçası.

Kenshi gerçekten de umut dolu bir oyun. Gelişimini takip etmeye devam edeceğim bir yapım. Ancak şu haliyle satın almak için biraz erken olduğunu düşünüyorum. Zamanında ARK’ı erken erişimin ilk aşamalarında almıştım ve ciddi manada sorunlu bir yapımdı. Ancak zaman içinde çok fazla yol kat etmeyi başardı. Kenshi’nin de aynı mantalite ile ileride çok daha iyi bir oyun haline geleceğini düşünüyorum. Tavsiyem sizin de bu oyunu takibe almanız yönünde olacak.

Beklenti: 3/5

Enes Özdemir

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