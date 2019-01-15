İnceleme: Razer Kraken Tournament Edition

Razer uzun süredir oyunculara özel ürettiği yüksek kalite ürünlerle biliniyor ve kulaklıkları da piyasanın en fazla tercih edilen ürünleri arasında. Uzun yıllardır aynı (kocaman) tasarımını koruyan ancak kendisini de her model yılında güncelleyen Kraken serisi de bu defa hayli ilginç bir model ile karşımızda.

Kraken Tournament Edition görüntü anlamında Kraken, Man O’War ve Thresher modellerinden pek farklı değil, kendisini yeni yapan özellikleri ise üzerinde konuşmaya değer.

İki adet 50mm’lik sürücüye sahip olan kulaklık 322 gram ağırlığında ve Man O’War modelinden 50 gram daha hafif. Man O’War modelindeki kadar “etli” olmasa da başka markalarda rastlamadığımız kadar krema yumuşaklığında olan bu kulak yastıklarına uzun kullanımlarda oyuncuyu terletmemesi için soğutucu bir jel enjekte edilmiş. Cildinizi rahatsız etmeyen kumaş kaplama da ısı transferine yardımcı oluyor ve terlemeyi en aza indiriyor.

THX Spatial Audio ve dahası

Kraken TE, hem 3.5mm jack hem de USB bağlantısıyla beraber kullanılabiliyor. 3.5mm jack ile Stereo ses veren kulaklık böylece tüm oyun konsollarına da uyumlu hale gelmekte. Kraken TE bilgisayarınıza USB arabirimiyle bağlandığında ise dünyanın THX Spatial Audio kullanan ilk oyun kulaklığı haline geliyor.

Dilerseniz yapışkan alt yüzeyi ile herhangi bir yüzeye sabitleyebileceğiniz (Yapıştığı yerden kolayca çıkan bir yapışkan değil, önermiyorum) bu amfinin üzerinde ses açıp kapatma (ayrıca kablo üzerinde de bulunuyor), mikrofon kapatma ve bass miktarı ile alakalı kontroller var ve tabii ki THX Spatial Audio’yu açıp kapatabiliyorsunuz.

Bir diğer önemli inovasyon burada devreye giriyor, amfi üzerindeki kontrollerden chat ve oyun sesleri arasındaki dengeyi değiştirebiliyorsunuz. Böylece arkadaşlarınızla konuşmaya başladığınızda tepenizde dönüp duran helikopter canınızı sıkamıyor.

Kraken TE müzik performansı konusunda hayli olumlu eleştiriler alsa da ben müzik performansını ancak “yeterli” bulabiliyorum. Oyunlarda ise özellikle THX Spatial Audio açıkken inanılmaz bir sanallaştırma performansı elde ediyorsunuz. Basları fazlaca yoğunlaştırdığından müzik dinlerken kapatmanızı öneririm ama neticede tercih meselesi.

Razer bir kez daha hayli ilginç bir model üretmiş ve bunun çok alıştığımız bir tasarımla buluşmuş olması hayli keyifli bir gelişme. Henüz ülkemizde satışa sunulmayan ürünün yurt dışı fiyatı ise 100 dolar.

PUAN: 84

ARTILAR

+THX Spatial Audio

+Chat / oyun sesleri arasında dengenin değiştirilebilmesi

+Kaliteli ses

+Uzun kullanımlarda bile konforlu

+Kasanın içinde kaybolan mikrofon

+Synapse 3 yazılımı halen pek tutarlı sayılmaz

EKSİLER

-Müzik performansı oyun performansının gerisinde

-Mikrofon kalitesi

Kürşat Zaman

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