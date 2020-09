Dave Curd ile PUBG Sezon 8 üzerine…

PUBG’de sezonlar çok hızlı değişiyor. Daha Vikendi için konuştuğumuz dün gibiyken şimdi de Sanhok üzerine konuşmak için Dave Curd’un kapısını çaldık ve ortaya yine çok keyifli bir sohbet çıktı.

Merhabalar, Sezon 6 için sizinle keyifli bir röportaj yapmıştık ve şimdi, Sezon 8 için tekrar bir arada olmak büyük keyif. İki sezon arasında, hayatınızın PUBG tarafında neler değişti?

Tekrar konuşabildiğimiz için mutluyum, beni konuk ettiğiniz için teşekkürler. En büyük değişiklik firmadaki görevimin genişlemesi oldu. PUBG, sezonluk içerikler konusunda daha yönlendirici bir konumda olmam konusunda bana güvendi ve ben de bu sezon içeriğinin (harita tasarımı, oynanış, kozmetikler, lore) ahenk içinde olması için elimden geleni yaptım. Bundan da çok memnunum, “haritalarla ilgilenen adam” olmak yerine “resmin tamamıyla ilgilenen adam” olmak hem çok stresli hem de fevkalade tatmin edici.

Covid-19 pandemisi PUBG’nin geliştirme süreçlerini nasıl etkiledi? Günlerinizi nasıl geçirdiniz?

Biz her zaman global bir şirkettik. Seoul, Madison, New York, Santa Monica, Amsterdam, Tokyo ve Shangai’daki stüdyolarımızda tüm dünyaya yayılmış bir haldeyiz. Bu yüzden de uzaktan ve iş birliği içinde ilerleyen sanal bir çalışma ortamımız var.

Genel merkezimiz Seoul’de olduğundan (ve Kore virüsün ilk hedeflerinden olduğundan) virüsün topluma neler yapabileceğine ilk elden tanık oldular, haliyle olanı biteni çok ciddiye aldılar ve bizi de aynısını yapmamız konusunda güçlendirdiler. Gururla söyleyebilirim ki Madison’da evden çalışma kararı alan ilk oyun geliştiricisi olduk ve ekip bu konuda hiç tereddüt etmedi.

Elbette günlük konuşmalarımızı, yoldaşlığımızı ve yemek kamyonuna yapılan yürüyüşleri özlüyorum ama takım gerçekten de Sanhok haritasının yeniden tasarlanması sürecini bu zor süreçten bir kaçış gibi kullandı. Bu süreçte hiçbir sıkıntı da yaşamadık ki bu PUBG Madison’da önem verdiğimiz bir konu. Neticede hepimiz eğlence işindeyiz ve takımın bu konuda kendisini kanıtladığını görmek mutluluk verici. Umuyorum bu, yaşadığımız zorlu süreçte herkesin yüzünde bir gülümseme yaratmıştır.

Bu güncelleme ile beraber eski, güzel Sanhok’a dönüş yapıyoruz. Bu küçük adaya geri dönmeye nasıl karar verdiniz? Son versiyon ile hatırladığımız eski Sanhok arasındaki farklar neler?

Daha önce Vikendi ve Erangel’i yenilemiştik, Sanhok’u elden geçirmek için de doğru zamanın geldiğine karar verdik. Bu süreçte topluluğumuzu da dinledik, Sanhok konusunda paha biçilemez geri bildirimler sağladılar ve görmek istedikleri değişiklikleri uygulamak konusunda da çok heyecanlıydık.

Güncellemeler konusunda ise oldukça fazla sayıda yenilik söz konusu, haritanın neredeyse %40’ı eskisinden farklı. Ganimet kamyonumuz, eski bölgelerde yaptığımız kapsamlı değişiklikler, yeni silahlarımız ve Getaway adında, turistik, yeni bir şehrimiz var.

Yeniden tasarlanan kısımlar arasında favoriniz hangisi ve niye?

Bu soruyu çok fazla soruyorlar ve her seferinde içlerinden birisini seçmekte zorlanıyorum. Sanırım bu tasarım işinin en fazla sevdiğim taraflarından birisi oyuncuların Sanhok’ta neler yapabileceklerini yeniden hayal etmekti. Örneğin, haritada Airfield adında yeni bir kamp bulunuyor ve içinde bir planör var, böylece yeniden göğe yükselebiliyorsunuz.

Ayrıca yeni şehrimiz Getaway’i de seviyorum. Turistleri yolmak için tasarlanmış ağzına kadar ganimet dolu bir tatil köyü, içinde barlar, bir adet iskele ve bir de dans kulübü bulunmakta.

Sezon 8’de ganimet kamyonu ile tanışıyoruz. Sizce bu oyun mekaniklerini ve oyuncuların hareket tarzını ne şekilde etkileyecek?

Bunu cevaplamak için önce ganimet (loot) kamyonunun ne olduğundan bahsetmem gerekiyor. Bu, Sanhok’ta otonom olarak hareket eden ve bir bölgeden diğerine loot taşıyan bir kamyon. Haritada aynı anda dört tane bulunabiliyor. Tahmin edebileceğiniz gibi oyuncular bu kamyona saldırabiliyor ve eğer başarılı olurlarsa oldukça bereketli bir ganimet toplama işi kendilerini beklemekte. Yani aslında mobil bakım paketleri gibiler. Elbette büyük ödül beraberinde büyük riskler getiriyor zira kamyona saldırmak kendinizi saldırılara açık hale getirmek demek.

O yüzden evet, oynanış mekaniklerini ve oyuncuların hareket tarzını değiştirecek. Bazı oyuncular daha iyi ganimet için ateşle imtihanı tercih edecek, bazıları beladan uzak duracak, bir kısmı da kamyona saldıran oyuncuları hedef alacak. Tüm bunlar Sanhok’ta işlerin hayli karışacağının göstergesi.

Oyunculara yeni bir sıralamalı sezon seçeneği de sunuluyor Sezon 8 ile beraber. Sıralamalı maçlarda ne gibi değişiklikler var?

Takipçilerimizin dikkate alması gereken en önemli değişiklik, sıralamalı modun artık kişisel sıralama yerine takım sıralamasını dikkate alacak olması. Bu değişikliğe topluluktan gelen geribildirimlerin ardından karar vermiştik ve bunun da sıralamalı maçları daha da çekişmeli bir hale sokacağını düşünüyoruz.

Eski oyuncular Sanhok’u özlemiş olmalı! Bu süreçte PUBG oynamayı bırakanlar varsa, onları geri dönmeye ne ikna edebilir?

PUBG her zaman rekabetçi bir oyundu, mesela en son bir sene önce oynadıysanız tekrar denediğinizde oldukça farklı bir oyunla karşılaşacaksınız demektir. Her yeni güncelleme ile oyunu biraz daha geliştirdik ve tüm oyuncularımız için her yönden daha iyi bir deneyim yarattık. Ayrıca sıralamalı modun da PUBG’ye o gerçek heyecan hissini kattığını düşünüyorum. Neticede PUBG giderek evrim geçiriyor ve bu da bizi bulabileceğiniz en yenilikçi Battle Royale oyunu yapıyor.



Bu keyifli röportaj için çok teşekkür ederiz.