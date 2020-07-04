Röportaj: Nurettin Erzen (incehesap.com)

Son yıllarda gaming tarafına ağırlık vermeye başlayan incehesap.com, gerek sponsorlukları gerekse kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Biz de onların tarafında süregelen gelişmeleri ve geleceğe dair planlarını öğrenmek için firmanın kurucu ortağı Nurettin Erzen ile bir araya geldik. Keyifli bir röportaj yaparak hem incehesap.com hem de Game Power hakkında detaylı bilgiler edindik.

Merhabalar, isterseniz her röportajın kaçınılmaz ilk sorusu ile başlayalım ve sizi tanıyalım.

-Aslen psikoloji mezunuyum ben. Sektörde de yaklaşık 10 senedir bulunuyorum. İncehesap.com kurulduktan sonra bir süreliğine ayrıldım ve şimdi geri döndüm. Ayrıca açtığım bir cupcake markası vardı. Daha sonra bu marka büyüdü franchise oldu. Yani farklı kollarda da çalışıyorum.

İncehesap.com yola nasıl çıktı? Nereden başladınız, hedefleriniz neydi ve sonrası için kendinize ve firmanıza koyduğunuz yeni hedefler neler?

-Bizim geçmişimiz 1998 yılına dayanıyor. Bilgisayar malzemeleri toptancısı olarak başladık işe. Aile şirketiyiz de aynı zamanda. Daha sonra e-ticaretin ivme kazanmasıyla, işin buraya yönleneceğini de öngörerek incehesap.com’u kurduk. Başlarda bilgisayar malzemeleri satarak başlamıştık, sonrasında kategori ve ürün gamını da genişleterek beyaz eşyadan oyuncu sistemlerine kadar birçok kategoride satış yapmaya başladık.

İlerideki hedeflerimizden bahsetmek gerekirse, incehesap.com marka algısı olarak fazla bilinmeyen bir marka. Bu ismi duyurmaya gayret ediyoruz. Öncelikli hedefimiz bu. Bunu da gaming gibi birtakım konularda sivrilerek yapmaya çalışıyoruz. Gaming alanında yaptığımız kampanyalar, turnuvalar, bireysel ve takım sponsorluklarıyla bu işte var olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum.

Sizin için oyuncular ne anlama geliyor? Oyunculara nasıl bir bakış açınız var?

-Ben profesyonel olmasam da eski bir oyuncuyum. Bağımlılık seviyesinde oyun oynadığım zamanlar oldu. Bu sebeple oyuncuların ne hissettiklerini anlayabiliyorum. Birtakım oyuncuların bu hobiyi bir kazanç kapısı haline getirmesi de çok güzel. Bu yüzden hem saygı duyuyor hem seviyorum, ayrıca destekliyorum da. Bireysel sponsorluklar kısmı da biraz benim başlatmam, ittirmemle oldu. Yetenekli sporculara ya da yayıncılarla başlayan süreci biraz daha ilerletip espor takımlarına sponsor olduğumuz bir konuma geldik.

Şimdi, madem ki konu espora geldi o zaman ülkemizin genç nüfusundan kaynaklanan potansiyel üzerine uzun uzun konuşuluyor. Peki oyunculara önem veren bir firma olarak sizce bu potansiyeli ne kadar kullanabiliyoruz? Bunu özellikle soruyorum zira espora ve haliyle gençlere yatırım yapan bir firmasınız.

-Çok fazla kullanabildiğimizi düşünmüyorum. Biz orada elimizden geleni yapıyoruz ama sonuçta ne kadarını yapabiliriz? Ankara mesela, bu konuda iyi. Mansur Yavaş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bir espor takımı kurdular, kendi yaptıkları turnuvalar, verdikleri sponsorluklar var. Bu konuda ben de çok takdir ediyorum kendilerini. Biz de onun yolunda gidiyoruz gibi görünüyor şu an.

Peki siz yapmakta olduğunuz sponsorluklardan bahsetmek ister misiniz?

-Biz yaklaşık 4-5 senedir gaming özelinde çalışmalar yapıyoruz. Bu süreçte 200’den fazla bireysel sporcuya sponsorluğumuz oldu. Bunun dışında üç tane de takım sponsorluğumuz var. Bunlardan biri hala geçerli olan Beşiktaş espor takımı. Onlarla önemli bir sponsorluk anlaşmamız var. Formalarından sporcularla yapılan röportajlara, oradan reklam çekimine kadar, bayağı geniş kapsamı olan sponsorluk bahsettiğim.

Peki az önce değinmiş olduğunuz turnuvadan bahsedebilir misiniz?

-Geçen hafta tamamlandı PUBG turnuvamız. Bunu devam ettirip başka oyunlarla da yapmayı planlıyoruz. Turnuvada toplamda 384 takım yarıştı. Grup maçlarında başarı gösteren 36 takım finale kalmaya hak kazandı. Çok ciddi bir erişim yakaladık. Sadece final günü Twitch üzerinden 13000 tekil izlenme aldık, aynı zamanda sosyal medya kanallarımızın ve gaming gecesinin de organik bir şekilde duyurulmasını sağlamış oldu. Bu turnuva, gaming sektöründe öncü olma ve bu sektörün gelişimine katkı sağlama hedeflerimiz doğrultusunda bizler için önemli bir etkinlik oldu.

Gaming Gecesi gibi güzel bir etkinliğiniz var, bundan biraz bahsedebilir misiniz? bu fikir nereden çıktı?

-Daha önce genel kategorilerde yapmış olduğumuz gece kuşu kampanyaları vardı. Gaming Gecesini de aynı şekilde kurguladık. Buradaki kampanya modeli şu şekilde işliyor; cuma akşamı 8-12 arasında sınırlı sayıdaki stokların tükenmesini bekliyoruz. Onun dışında rakamlardan da bahsedebilirim biraz. Gaming Gecesinde yapılan satış miktarının önceki ve sonraki günlere oranı neredeyse %200 fazla. Gaming Gecesinde gerçek bir indirim var, zararına satış var. Genel anlamda elektronik ürünlerin fiyatlarını tahmin edersiniz, az çok aynıdır. Biz buradaki indirimi pazarlama bütçesi olarak değerlendiriyor, bu bütçeden kullanıp zararına satış yapıyoruz. Yani reklam için dışarıya vereceğimiz parayı içeride ürünlere mal edip indirim olarak yansıtıyoruz.

Peki Gaming Gecesinden sonra pozitif bir dönüş oluyor mu?

-En güzel kısmı da o zaten, kullanıcıları bile şaşırtan indirimler söz konusu sonuçta. Bu da bizim için organik bir büyüme sağlıyor. Kullanıcılar bunu form sitelerinde kendi aralarında konuşuyorlar. Gaming gecelerinin düzenlendiği günlerde 125 binin üzerinde kullanıcı sayısına ve 1 milyonun üzerinde sayfa görüntülemesine ulaşıyoruz. Bayram vs. gibi sebeplerle ara verdiğimiz zaman, aradan sonra daha fazla kullanıcı geliyor. 1.4 milyona kadar erişebiliyor bu sayı.

DonanımHaber vs. gibi platformlarda bize özel başlıklar var ve insanlar kampanya başlamadan önce burada konuşarak kampanyanın başlamasını bekliyor. Yani orda kendi kendine oluşan, etkileşime giren bir topluluk var.

Bir de o zaman GamePower ve James Donkey üzerine konuşalım. Bunların hikayeleri nedir?

-James Donkey bizim ithalat markamız. Yurt dışından ithal ediyoruz. Kategorileri gaming üzerine SSD, klavye, monitör, mouse, kasa gibi ekipmanları kapsıyor. Ürün kalitelerini çok beğendik. Özellikle bir tane amiral ürünü vardı 007, 70 küsur kombinasyona sahip bir mouse, her kullanıcı kendi eline göre ayarlayabiliyor. Öncelikle o ürün bizi kendisine çekti. Ondan sonra tüm markanın distribütörlüğünü aldık. Bu gelen tepkilerden çok memnun olup bunu kendi markamızla yapmaya karar verip GamePower’ı yarattık. GamePower, isim hakkı bize ait olan bir marka. Üretimini yaptırıp Türkiye’de satışını gerçekleştiriyoruz. Burada kullanıcılar açısından ciddi bir artısı var. Şöyle ki, imalattan direkt kullanıcılara ulaştırdığımız için fiyat olarak avantajlı oluyor. Bir de GamePower’ın yakın zamanda ihracatını başlatmayı planlıyoruz. Her şey hazırlandı, Amerika’da kağıt işleri tamamlandı, marka hakları alındı. Bu süreçten sonra muhtemelen artık satışları da gerçekleştireceğiz.

Peki yurt dışına açılma planınız GamePower özelinde mi kalacak yoksa başka planlarınız da var mı?

-GamePower ile başlayıp daha sonrasında adım atacağız. Bu gibi konularda büyük adımları teker teker atmayı prensip edindik. GamePower ile başlayıp daha sonrasında duruma göre farklı markalarla devam etmeyi planlıyoruz.

Rakiplerle kıyaslanırsa, bu markaların hitap ettiği kitleyi nasıl tanımlarsınız? İlerleyen dönemde mesela high-end pazarına hitap eden bir ürün gamı için planlarınız var mı?

-Bilinmeyen markalarda high-end ürünlerin pek fazla gitme şansı olmuyor. Çünkü yıllardır bu işi yapan ve para döken markalar var. O yüzden GamePower’ın high-end olmaması yalnızca isimden kaynaklanıyor. Yoksa fiyat performans açısından hgh-end rakipler ile kıyaslanabilecek seviyede. Ancak henüz çok yeni bir marka. High-end ise yatırım gerektirecek bir alan. Olmayacak diye bir şey de demiyoruz.

Peki GamePower’ı rakiplerinize kıyasla nasıl konumlandırıyorsunuz?

-Bizim öncelikle fiyat avantajımız var. Kendimizi ise biraz daha orta seviyeye konumlandırdık. Yani SteelSeries veya Corsair gibi markaların biraz daha altına ama Rampage gibi markaların üstüne diyebiliriz.

Okurlarımıza söylemek, üzerinde durmak istediğiniz bir şey var mı?

-Doğrusu öyle, çok fazla mesaj veren biri değilim ben. Sadece mutlu oldukları şeyi yapsınlar diyebilirim. 🙂

Bu keyifli röportaj için teşekkür ederiz.