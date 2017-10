World of Warplanes 2.0: İlk bakış ve izlenimler

World of Tanks ile milyonlara ulaşan Wargaming’in 2013 yılı sonlarında oyunculara sunduğu World of Warplanes, ikinci hayatına merhaba dedi.

World of Tanks’in sevilen ve çok başarılı olan oyun içi mekaniğini alarak gökyüzüne taşıyan oyun, her ne kadar ciddi kitlelere ulaşsa da World of Tanks ve daha sonra piyasaya çıkan World of Warships’in popülerliği ile yarışmakta zorlanmıştı. Aradan geçen dört yılın ardından Persha Studio ve Wargaming oyunun nerelerde geliştirilmesi gerektiği konusunda dersine hayli iyi çalışmış gözüküyor, isterseniz gelin biraz daha detaya girelim.

World of Warplanes, ilk günden itibaren grafikleri, 100’den fazla uçak seçeneği (Şu an +250) ve pay-to-win olmayan yapısı ile övgüleri toplamıştı aslında. Diğer taraftan oyunun World of Tanks gibi bir efsane ve hemen ardından da Wargaming’in en iyi oyunu olarak görülen World of Warships ile sürekli olarak kıyaslanması, oyun modlarındaki çeşitlilik eksiği, uçakların fiziklerinin keyif vermiyor olması, kaçınma manevralarının sıkça sonsuz döngüye girmesi ve HP mantığının getirdiği sorunlar sebebiyle, WoWp’un kemik kitle dışındaki yeni oyunculara ulaşması hayli zorlaşmıştı.

Wargaming’in daveti üzerine şirketin Paris’teki stüdyolarına gittiğimizde ise oyunun yeni sürümünü sunumun hemen ardından iki saat süresince deneme şansımız oldu. Öncelikle basın sunumu Wargaming’in öz eleştirisi ve oyunun nerelerde eksik kaldığının kısaca üzerinden geçilmesi ile başladı.

Ne var, ne yok?

World of Warplanes 2.0, oyuna bugüne kadar gelen en kallavi güncelleme, açık ara. Üstelik bunu ana menüden hissetmeniz de zor, zira kullanıcı arayüzü, uçakların parçalarının görüntüyü etkilemesi ve upgrade mekanikleri zaten sorunsuzdu, haliyle firma bu taraf üzerinde gereksiz mesai harcamamış, iyi de etmiş.

Oyunun yeni modu olan “Fetih”ten önce, kanımca oyunun en fazla aksayan tarafı olan uçak fiziklerinden bahsetmek istiyorum. Evet World of Warplanes, ana teması “uçmak” olan bir oyunun uçarken keyif vermemesi gibi korkunç bir durumun içinde bulmuştu kendisini. Fizikler, üzerinde ciddi G-yüklerinin bulunduğu bir savaş uçağından ziyade X-Wing’i hatırlatıyordu ve herhangi bir kaçınma manevrasını uygulamak da arkanızdan takip eden düşmanınız ile sonsuz bir daire çizme döngüsüne girmenizle sonuçlanıyordu.

Bu durum değişmiş, haberler iyi.

Yeni fizikler

World of Warplanes 2.0’da uçakların kontrolleri artık çok daha gerçekçi, çok daha keyifli. Anlık hızların halen çok doğru olmadığını bir kenara bırakırsak oyunda “uçtuğunuzun” gerçekten de farkına varıyorsunuz ve artık önünüzdeki düşmanınızı takip etmek veya Scissors gibi basit kaçış manevraları ile arkadaki düşmandan kurtulabilmek mümkün.

Yine de kontrollerin halen biraz dağınık olduğunu ve tam olarak istediğiniz kaçış manevrasını yapabilmek için çok sayıda tuşa basmanız gerektiğini eklemem gerek. Aynı şekilde silahların geri tepme mekaniğinin ve flapların eklenmesi de daha zevkli dogfight’ları beraberinde getirecektir. Yapımcılar 2.0’ın son büyük güncelleme olmadığını, 2.1 ve 2.2 güncellemelerinde de yapılacak pek çok değişiklik olduğunu belirtiyorlar ki bu kesinlikle iyi haber zira oyun son derece gelişime açık durumda.

Yeni mod: Fetih

World of Warplanes’in potansiyelini en fazla açığa çıkartabileceği alanlardan biri elbette yeni eklenecek olan oyun modları. Fetih modu da tam olarak buna hizmet ediyor ve bireysel performanstan ziyade, takım halinde yapılan görevlerin sonucu etkileyeceği yeni bir oyun modeli ile karşımıza geliyor. Sürekli olarak verilen yeni görevleri en iyi takip eden, haritadaki kilit noktaları en önce ele geçiren takım avantajlı konuma geçiyor ki bu noktada oyuna yeni eklenen bombardıman uçaklarının da önemli bir rolü var.

Yeni uçak sınıfı: Bombardıman Uçakları

Oyunda bulunan Fighter, Attack Fighter, Heavy Fighter ve Multirole uçak türlerine artık on küsür makineli tüfeği ile adeta uçan bir kaleyi andıran bombardıman uçakları da ekleniyor. Başlarda adedi kısıtlı olan bu uçaklar premium olarak edinilebilecek ancak kısa sürede her ülkenin kendisine ait bir teknoloji ağacı olması bekleniyor. Ayrıca yeni yama ile beraber başlayacak etkiliği takip edip görevleri yaptığınızda bir Blenheim bombardıman uçağı da sizi bekliyor olacak.

Bir diğer iyi haber, hem bu uçakların hem de Attack Fighter’ların arka taretlerini artık manuel olarak kontrol edebileceksiniz.

Yeni görevler ve Respawn mekaniği

Artık oyun modları sadece havadaki uçakları düşürme görevlerinden veya sonucu pek etkilemeyen önemsiz bombardıman görevlerinden oluşmuyor. Bundan böyle oyun içerisinde sizlere farklı görevler verilebilecek ve bu görevleri yaptığınızda da zafere giden yolu bir dereceye kadar kısaltmış olacaksınız. Elbette bunlar harita üzerinde farklı bölümlerden ve binalardan oluşmakta. Hepsinin de ele geçirilme yolu farklı farklı. Kimini bombalamanız, kimindeki uçaksavar bataryalarını bombacılar gelmeden önce susturmanız, kimine ise roket saldırısı yaparak zarar vermeniz gerekiyor.

Havaalanları: Respawn noktası olarak seçilebilmelerinin yanında hasarlı uçakları tamir edebilir ve respawn sırasında farklı uçak tiplerine geçebilirsiniz.

Komuta Merkezleri: Eğer bombacıysanız kulak kabartın, emirler buradan geliyor.

Askeri Üsler: Düşman bölgelerine roket yağdırmak mı istiyorsunuz? İstikamet belli.

Maden Tesisleri: Savaşın sonunda kıymeti anlaşılacak etki puanlarını kazanmak için ele geçirilmesi gereken yer bu.

Grafikler & Arayüz ve Ekonomi

Oyunun grafikleri eskiden de çok iyiydi, yetmemiş biraz daha göz okşar hale gelmiş. Aynı zamanda menü neredeyse aynı kalsa da savaş içindeki HUD artık çok daha sade ve ekranı istatistikler ve bilgiler ile doldurmayıp savaşa odaklanmanızı sağlıyor. Bu da her tarafı kontrol etmeniz gereken bir oyunda son derece önemli. Ayrıca oyunda bulunan mühimmat ve sarf malzemeleri de oyuna daha fazla etki edecek şekilde elden geçirilmiş ama sonuç şu diyebilmek için daha fazla deneyim etmemiz gerekiyor.

Kürşat Zaman

