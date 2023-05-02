Acer, Predator Triton 17 X ve Predator Helios Neo 16’yı tanıttı.

Acer, dizüstü bilgisayarlarını yeni tasarımlar ve başta 13. Nesil Intel® Core™ işlemciler ve NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi GPU’lar olmak üzere sektör lideri teknolojilerle yeniledi. Yeni Predator Triton 17 X ve Predator Helios Neo 16, üst düzey bileşenler ve üstün ekran seçenekleriyle hem oyuncular hem de içerik oluşturucular için özel olarak tasarlandı. İş ve oyun amaçlı olarak tasarlanan ince ve yüksek performanslı Predator Triton 14, şık ve sade tasarımıyla tüm ortamlar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Predator Helios 3D 15 SpatialLabs™ Edition, gözlüksüz, stereoskopik 3D’yi oyun dünyasına getirerek 70’ten fazla modern ve klasik oyuna yeni bir hayat veriyor ve sürekli olarak yeni oyunlar ekleniyor.

Predator Triton 17 X: Acer’ın bugüne kadarki en güçlü dizüstü oyun bilgisayarı

Yepyeni şık ve yüksek performanslı Predator Triton 17 X (PTX17-71), sofistike minimalist tasarımı oyuna hazır donanımla bir araya getiriyor. Gün boyu kullanım için yeterli pil ömrüne sahip olmasının yanı sıra üst düzey grafik performansı gerektiren AAA oyunların ve yoğun sistem kaynağı gerektiren iş uygulamalarının ihtiyaçlarını karşılayabilen ince bir mobil güç istasyonu arayışında olan oyunculara ve profesyonellere hitap ediyor. 2,5 cm’nin altında kalınlığıyla, son derece özenle üretilmiş taşınabilir bir ürün olan Triton 17 X’in cilalanmış ve kumlanmış dokusuyla sağlam metal CNC yekpare kasası, hassas mikro işlemeli RGB Predator logosu, paslanmaz çelikten üretilmiş hoparlör kafesi, elmas kesim detaylar ve stratejik olarak yerleştirilen havalandırma delikleri içeriyor. Sanatsal, ancak aynı zamanda minimalist tasarımıyla her tür ortamda dikkatleri üzerine topluyor.

Şık metal kasasının içerisinde mevcut en güçlü bileşenlerin bazılarını barındıran Predator Triton 17 X, oyuncular ve içerik oluşturuculara yönelik en hızlı dizüstü bilgisayarlar arasında yer alıyor. Cihaz, 13. Nesil Intel® Core™ i9-13900HX işlemci[1] ve NVIDIA GeForce RTX™ 4090 GPU’ya kadar yapılandırılabiliyor. Yeni yüksek performanslı hibrit mimariye sahip 13. Nesil Intel Core i9 işlemci, 5.4 GHz maksimum turbo frekansında 24 adete kadar çekirdeği bir araya getirerek benzersiz bir mobil oyun deneyimi sunuyor. NVIDIA GeForce RTX 4090 Dizüstü Bilgisayar GPU’su, tam ışın izleme ile gerçekçi sanal ortamlar oluşturmaya olanak tanıyan yapay zeka destekli DLSS 3 ile performansta büyük bir sıçrama gerçekleştiren ultra verimli NVIDIA Ada Lovelace mimarisiyle üretilmiştir. Max-Q teknoloji paketi, en yüksek verimlilik için sistem performansını, enerjiyi, pil ömrünü ve akustiği optimize ediyor. Üst düzey performans arayışında olanlar için 64 GB’a kadar DDR5 5600 Hz bellek ve RAID 0’da 4 TB’a kadar PCIe SSD ile yapılandırılabiliyor.

Piyasadaki en etkileyici görsel bileşenlerin bazılarını bir araya getiren Predator Triton 17 X, net ve parlak 17 inç (16:10) ekranıyla dikkat çekiyor. Aralarında 250 Hz[1] yenileme hızına sahip, DisplayHDR™ gereksinimlerini[1] karşılamak üzere 1.000 nitin üzerinde tepe parlaklığına ve 1.000.000:1 yüksek kontrast oranına sahip bir WQXGA mini LED (AmLED) ekran[1] bulunan iki panel yapılandırması bulunuyor. Ayrıca canlı, zengin renkler için DCI-P3 yüzde 100 geniş renk gamı sunan cihaz, Eyesafe® Sertifikasına sahip ve zararlı mavi ışığı yüzde 80 oranında azaltıyor. NVIDIA® Advanced Optimus ve NVIDIA® G-SYNC®[1], gözleri yormayan bir eğlence deneyimi sunuyor.

İleri Düzey Soğutma ve Bağlanabilirlik

Son derece ince oyun bilgisayarı Predator Triton 17 X, bileşenlerini en yoğun yükte dahi serin tutmak için Acer’ın son teknoloji termal çözümlerini içeriyor. Kompakt bir soğutma sistemini barındıran buhar odasına sahip olan termal tasarımı, şık yapısıyla en zorlu oyunların üstesinden gelmesini sağlıyor. Acer’ın Vortex Flow teknolojisi, hava akışını yönlendiren yapıya sahip iki adet özel olarak tasarlanmış 5. Nesil AeroBlade™ 3D fan içeren önceki nesil AeroBlade 3D fanlara kıyasla hava akışında yüzde 10 artış sağlayan üçlü fan soğutma sistemiyle öne çıkıyor. Dizüstü bilgisayarda ayrıca işlemcilere özel ısı boruları ve stratejik olarak yerleştirilmiş giriş ve çıkış menfezleri kullanılıyor. Ayrıca verimli ısı transferi ve optimize edilmiş performans için CPU yüzeyine uygulanan sıvı metal termal gres ile destekleniyor.

Predator Triton X 17, her tuşta RGB özelliği bulunan klavye, parmak izi okuyucu ve cam dokunmatik yüzey gibi diğer üstün özellikleriyle de öne çıkıyor. Ayrıca oyun, film ve müzik deneyimini üst düzeye çıkarmak için çarpıcı ses dönüşümü sağlayan güçlü bir DTS:X Ultra surround destekli altı hoparlörden oluşan bir ses sistemine sahip. Intel® Killer™ E3100G+ Ethernet ve Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1690i gecikmesiz bağlantı olanağı sağlarken, çok sayıda bağlantı noktası çeşitli çevre birimlerinin ve aksesuarların bağlanmasını kolaylaştırıyor. Çift 4K ekranı veya tek bir 8K ekranı destekleyen, maksimum 40 Gb/s veri aktarım hızına ve dizüstü bilgisayarı 100 W’a kadar şarj etme özelliğine sahip Thunderbolt™ 4 ile ışık hızında bağlantı imkanı sunuyor. 985 MB/sn’ye varan hızlara ulaşan SD 7.0 kart okuyucu ile büyük miktarda veri hızlı bir şekilde aktarılabiliyor.

Predator Helios Neo 16: Orta Sınıf Fiyatla Üst Düzey Yetenekler

Tamamen yeni Predator Helios Neo 16 (PHN16-71), Helios serisinin güçlü bileşenlerini içermesine rağmen daha uygun bir fiyat seçeneği sunuyor. Predator Helios Neo 16, en yeni üst düzey bileşenlere ek olarak, oyuncuları mesajın şifresini çözme mücadelesine davet eden simsiyah anodize kapağında lazerle kazınmış şifreli kodlar içeriyor ve kullanıcıları eğlenceye davet ediyor.

Predator Helios Neo 16, 140 W Maksimum Grafik Gücüne (MGP) sahip NVIDIA GeForce RTX 4070 Dizüstü Bilgisayar GPU’su ile eşleştirilen yüksek performanslı 13. Nesil Intel® Core™ HX işlemcilere[1] sahip modelleriyle öne çıkıyor. 32 GB’a kadar çift kanallı DDR5-4800 MHz RAM[1] ve RAID 0’da 2 TB’a kadar PCIe NVMe SSD desteğiyle en zorlu oyunlarda dahi ışık hızında yükleme süresi sunuyor. Helios Neo, tüm bu gücü serin tutmak için Acer’ın özel olarak tasarlanmış tamamen metal AeroBlade™ fan teknolojisine sahip gelişmiş soğutma sistemini ve performansı maksimum düzeye çıkarmak için CPU yüzeyine uygulanan sıvı metal termal gresi içeriyor.

Birinci sınıf performansın yanı sıra, Predator Helios Neo 16’nın temelinde çarpıcı bir görsellik yatıyor. Seri, 165 Hz ve 3 ms tepki süresine[] sahip WQXGA (2560×1600) IPS ekran[1] ve sRGB renk aralığının yüzde 100’ünü kapsayan 165 Hz yenileme hızına sahip WUXGA (1920×1200) ekran dahil olmak üzere birkaç farklı panel seçeneği sunuyor. Her iki çarpıcı ekran seçeneği de NVIDIA Advanced Optimus ve G-SYNC içeriyor ve hızlı ilerleyen oyun sahnelerinde bile akıcı ve gerçekçi görseller sunuyor.

Predator Triton 14: Oyun ve İş Amaçlı İnce Dizüstü Bilgisayar

Acer Predator’un küçük ama yüksek performanslı Triton 14 modeli 13. Nesil Intel® Core™ i7-13700H İşlemci ve NVIDIA® GeForce RTXTM 4070 veya 4050 Dizüstü Bilgisayar GPU’su içeriyor. Buna ek olarak hem oyuncular hem de içerik oluşturucuların beğenisini kazanacak yeni panel seçeneği, canlı kontrast seviyeleri ve geniş bir renk yelpazesi sunuyor. Son derece yüksek 250 Hz[1] yenileme hızına sahip, WQXGA[1] (2560 x 1600) Mini LED[1] ekrana kadar 14 inçlik (16:10 en boy oranı) DisplayHDR™ 600 sertifikalı parlak ekran, DCI-P3 renk aralığının yüzde 100’ünü kapsıyor.

Ayrıca 32 GB’a kadar 6000 MHz[1] LPDDR5[1] RAM ve yüksek hızlı depolama için bir adet M.2 SSD yuvasına sahip olan cihaz kesintisiz hız için en son ağ çözümü Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675i’yi içeriyor. Cihaz ayrıca fotoğrafların ve videoların hızla aktarılabilmesi için MicroSD™ kart okuyucu dahil olmak üzere eksiksiz bir bağlantı noktası yelpazesi sunuyor. Gelişmiş soğutma sistemi, özel olarak tasarlanmış 5. Nesil AeroBlade™ 3D Fan Teknolojisi, Vortex Flow hava akışı optimizasyonu ve CPU üzerine uygulanan sıvı metal termal gres içeriyor. Yalnızca 18,9-19,9 mm[1] (0,74-0,78 inç) inceliğiyle, hareket halindeyken iş yapmayı veya oyun oynamayı kolaylaştırıyor ve şık, taşınabilir tasarımı cihazı, ofis veya akademik kullanım için ideal hale getiriyor.

Predator Helios 3D 15 SpatialLabs™ Edition: Artık Her Zamankinden Daha Güçlü

Yeni nesil Predator Helios 3D 15 dizüstü oyun bilgisayarı artık yüksek performanslı 13. Nesil Intel® Core™ i9-13900HX İşlemciyi ve NVIDIA® GeForce® RTXTM 4080 Dizüstü GPU’yu destekliyor. Ayrıca 32 GB’a kadar daha hızlı DDR5-5600[1] MHz bellek içeriyor. PredatorSense 4.1 ile sunulan özel GPU seçeneği, oyuncuların performansı en üst düzeye çıkarmasını sağlıyor. Arka havalandırma delikleri de modernize edilen cihaz, yumuşak, ortam ışığı için arka kenar boyunca ince RGB aydınlatma içeriyor.

Predator Helios 3D 15, SpatialLabs göz izleme çözümü, stereoskopik 3D ekran ve gerçek zamanlı sahne işleme teknolojilerinin birleşiminden yararlanarak 15,6 inçlik ekranında göz kamaştırıcı 3D sahnelere, nesnelere ve karakterlere hayat veriyor. TrueGame uygulamasının en son sürümüne erişim, oyuncuların ayrıntıların ve oyun sahnelerinin en üst düzey 3D biçiminde sunulduğu üst düzey, gözlüksüz 3D oyun deneyimini yaşamalarını sağlıyor. Ayrıca 70’in üzerinde oyun için 3D+ ve 3D Ultra ayarlarıyla farklı 3D oyun modları sunuyor ve sürekli olarak yenileri ekleniyor.

3D destekli oyun dizüstü bilgisayarı ayrıca Intel® Killer™ E2600 Ethernet Controller, Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675i ve Acer’ın yeni nesil soğutma teknolojisi ile destekleniyor. Cihaz ayrıca, iki adet USB 3.2 Gen2 bağlantı noktası (biri çevrimdışı şarj özelliğini destekler), DisplayPort işlevselliğini ve Power Delivery[] özelliğini destekleyen iki adet Thunderbolt 4 bağlantı noktası ve bir mikro SD kart okuyucu dahil olmak üzere eksiksiz bir bağlantı noktası yelpazesine sahiptir.

Fiyatlandırma ve Bulunabilirlik

Predator Triton 17 X (PTX17-71) Haziran ayı itibariyle EMEA bölgesinde 4.499 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Predator Helios Neo 16 (PHN16-71) EMEA bölgesinde Mayıs ayı itibariyle 2.199 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Predator Triton 14 (PT14-51) Mayıs ayı itibariyle EMEA bölgesinde 2.399 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Predator Helios 3D 15 SpatialLabs™ Edition, EMEA bölgesinde Haziran ayı itibariyle 3.999 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.