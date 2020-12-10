Cooler Master MM711 İncelemesi

Rekabetçi oyunlar artık iyiden iyiye oyuncuların ve donanımlarının sınırlarını zorlamaya başladı.

Artık rakibine karşı ufak bir avantaj elde edebilmek adına yeni donanımlar tasarlanıyor, ar-ge çalışmaları yürütülüyor, oyuncular eski donanımlarını daha hafif ve daha hassas cihazlarla değiştirmek adına büyük paralar harcıyor.

Cooler Master’ın ultra hafif oyuncu faresi pazarına sunduğu MM710 ve MM711 de bal peteği (Honeycomb) tasarımları ve “gerekli her şey var, gereksiz hiçbir şey yok” konseptleriyle oldukça iddialı ürünler.

Bu kez MM711’i inceliyoruz ve kendisinin MM710’dan tek farkı RGB aydınlatma desteği. Tabii bir de bunun getirdiği 7 gram fazla ağırlık. 7 gram deyince aklınıza bir şey gelmesin, fare sadece 60 gram! Farklı renklerde sunulan ürün 115mm boy ve 39mm yüksekliğiyle oldukça küçük bir fare. Eliniz büyükse size uygun olmadığını hemen söyleyebilirim. Malzeme kalitesi yeterince iyi, honeycomb gövde sayesinde elinizi de terletmiyor ve kavrama hissini de artırıyor. Ürünler beraber yedeği de gelen PTFE skatezler her yüzeyde son derece kaygan ve hoş bir sürükleme hissine sahip, özellikle de kumaş yüzeylerde.

Yanda bulunan ekstra tuşlar ise biraz sünger hissiyatına sahip, bu kadar rekabetçi bir fareden beklediğimiz hassasiyette değiller. Biraz sertçe olan fare tekerleği RGB ile aydınlatılmış durumda, üzerindeki dolu yeterince kavrama hissi veriyor ve oldukça sessiz. MM711’de kullanılan 20 milyon tıklama ömürlü Omron anahtarlar ise hayli tok bir sese sahip, çoğu oyuncu sevecektir.

Ürünün en sevdiğim özelliğine gelelim. MM711’de kullanılan 1.8m’lik Ultraweave kablo elinize aldığınızda tam bir ayakkabı bağcığı hissi veriyor. O kadar yumuşak ve kullanımı o kadar konforlu ki “bir kablo nasıl bu kadar yumuşakken dayanıklı olabilir?” diye soruyorsunuz ki Cooler Master bu konuda da iddialı. Kendi adıma, şimdiye kadar bir oyuncu faresinde görüp en çok beğendiğim kablo oldu. Ufak masam sebebiyle her farede yaşadığım kablo konumlandırma sorunlarını yaşamadım. Ürünün kablo ile gecikmesi 15ms civarında, birkaç sayfa önce incelediğimiz Deahadder V2 Pro kadar başarılı değil ancak bu da oldukça başarılı bir değer, arada üç kat fiyat farkı olduğunu da hatırlatmak gerek.

Bu ufak fare hız konusunda da her oyuncunun ihtiyacını karşılayacak düzeyde. Çoğu üst seviye farede gördüğümüz Pixart PMW3389 optik sensör 16.000dpi’a kadar çözünürlük desteğine, 400 IPS hıza ve 50G hızlanma değerlerine sahip. Artık piyasanın en hızlısı değil belki ama halen en iyilerden biri. Aynı zamanda ürünü ofis çalışmalarına uygun kılmayan sebeplerden birisi zira cam üzerinde çalışmıyor.

Peki oyuncular için bu performansın maliyeti ne? Ülkemizde 510 TL fiyatla satın alınabilen ve dört farklı rengi arasında tercih yapılabilen MM711 oldukça güçlü bir alternatif. Özellikle performans konusunda sinekten yağ çıkartan bir oyuncuysanız değerlendirmeniz gereken bir ürün.

Kürşat Zaman



PUAN: 85

+60gr, son derece hafif.

+RGB desteği.

+Son derece performanslı.

+Kullanımı oldukça konforlu.

+Ultraweave kabloya bayıldık.

-Her ele uygun değil.

-Yandaki tuşlar sünger hissiyatında.