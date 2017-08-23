Brink şu anda Steam’de bedava!

Bedava olmadan önce Steam’de ortalama anlık dört tane online oyuncusu olan Brink, bedava olduktan sonra bu sayıyı bin kişinin üstüne çıkardı. Bu sayı günümüzde LawBreakers ve Battleborn’un anlık online oyuncu sayılarının toplamından fazla.

Piyasaya sürüldüğü ilk yılda satışları iki milyonu geçen silahlı-aksiyon takım oyunu Brink, Splash Damage firması tarafından 2011 yılında çıkarılmıştı. Günümüzde eski popülerliğini arayan oyun, Bethesda tarafından Steam’de bedava hale getirildi.

Oyun içinde hala parayla satılan ek paketler olsa da bu ek paketler de hayli ucuz. İndirimde olmadığı dönemlerde dahi 14 TL’yi geçmeyen bu paketleri Steam üzerinden almanız mümkün.

Zamanında Brink’i çok severdik. Eurogamer yazarlarından Simon Parkin oyunu “Sanatsal bir takım shooter oynu, son derece oturaklı…” kelimeleriyle tarif etmişti. Ayrıca kıyaslandığında Valve’ın Team Fortress 2 oyunundan daha çok bağımlılık yapan bir oyun olduğunu da belirtmişti.

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