Dünyanın en büyük Hello Kitty koleksiyonu!

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Masao Gunji 35 yıldır Hello Kitty ile alakalı ne varsa topluyor. Topladığı koleksiyonun genişliği inanılmaz derecede.

Daha önceden de Japon televizyonuna çıkan ve koleksiyonundan bahseden Gunji, oyuncakçılara gittiğimde onlardan çok fazla görüyorum ve alıyorum ancak neden başka kimse almıyor bilmiyorum ve bu beni üzüyor diye açıklamalar yapıyor.

Gunji ayrıca elinde bir Guinness Rekoru tutuyor. 2016’da yapılan sayıma göre kendisinin 5169 Hello Kitty oyuncağı var.

“Kitty’leri seviyorum çünkü hisleri olduğuna inanıyorum” diyor Masao Gunji. “Ben üzgün olduğumda üzgün, mutlu olduğumda mutlu görünüyorlar.”

İşte o bahsettiğimiz Hello Kitty’lerden ev. “Komşularım bu evi ziyaret ediyorlar ve rahatlıyorlar” diyor.

Gunji’nin karısı da elinden geldiğince ona yardımcı oluyor koleksiyonu toplamasında.

“Kitty’ler mutsuz olduğumda beni keyiflendiriyorlar.” Tabii Masao Gunji de aynı şeyi Kitty satıcıları için yapıyor.

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