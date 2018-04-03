Kingston A1000 SSD Modelini Duyurdu

Kingston Technology Company Inc’in Flash bellek iştiraki, bellek ürünleri ve teknoloji çözümlerinde dünya lideri Kingston Digital, Inc., A1000 PCIe NBMe™ SSD’yi duyurdu. Bu M.2 sürücü, Kingston’ın 3D NAND kullanan ilk giriş seviyesi tüketici sınıfı PCIe NVMe SSD modeli. A1000, SATA’ya yakın fiyatlarla SATA’nın iki katı performans sergiliyor.

A1000, tek taraflı M.2 2280 (22 mm x 80 mm) biçimiyle dizüstü bilgisayarlar ve kısıtlı alana sahip sistemler için ideal bir çözüm sunuyor. PCIe NVMe sürücüde Gen 3.0 x2 arayüzü, 4 kanal Phison 5008 kontrolcü ve 3D NAND Flash yer alıyor. 1500 MB/s’ye kadar okuma, 1000 MB/s’ye kadar yazma hızlarıyla SATA SSD’lerden 2 kat yüksek performans sergileyen ürün, olağanüstü hız ve ultra düşük bekleme süreleri sunuyor.

“Kingston olarak, giriş seviyesi PCIe NVMe pazarına en yeni SSD modelimizi sunmaktan heyecan duyuyoruz. 3D NAND Flash bellekle tasarlanan A1000, bir sabit diskten çok daha güvenilir ve dayanıklı, bir SATA SSD’den ise iki kat daha yüksek performans sağlıyor. Şimdi müşterilerimize PCIe performansını SATA ile aynı fiyatta verebiliyoruz.” diyen Kingston SSD İş Birimi Müdürü Ariel Perez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüketiciler sabit disklerini veya daha yavaş SSD’lerini A1000 ile değiştirerek uygulamalar, videolar, fotoğraflar ve daha fazlası için gereken depolamaya sahip olabilir.”

A1000; 240 GB, 480 GB ve 960 GB kapasite seçeneklerine sahip. Ürün, efsanevi Kingston güvenilirliğiyle geliyor. Daha fazla bilgi için https://www.kingston.com/tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

A1000 Teknik Özellikleri

Sabit distken 20 kat daha hızlı: İnanılmaz okuma/yazma hızlarıyla A1000 yalnızca performansı artırmakla kalmıyor aynı zamanda eski sistemlere hayat vermek için de kullanılabiliyor.

M.2 2280 Biçimi: Çok amaçlı SFF bağlantı noktası küçük mSATA ve mini-PCIe yuvalarının yerini alıyor.

Tek taraflı tasarım: M.2 bağlantı noktaları sayesinde farklı tasarımlara rahatça entegre olur. İnce ve hafif dizüstü bilgisayarlar ile kısıtlı alana sahip sistemler için ideal.

Birden fazla kapasite seçeneği: Veri depolama gereksinimlerinizi karşılamak için 960 GB’a2 kadar kapasite seçenekleri.

Biçim: M.2 2280

Arayüz: PCIe NVMe Gen 3.0 x2 Veri Yolları

Kapasiteler: 240GB, 480GB, 960GB

Kontrolcü: Phison 5008

NAND: 3D TLC

Sıralı Okuma/Yazma:

240GB: 1500/800MB/s’ye kadar

480GB: 1500/900MB/s’ye kadar

960GB: 1500/1.000MB/s’ye kadar

Rastgele 4K Okuma/Yazma:

240GB: 100.000/80.000MB/s’ye kadar

480GB: 100.000/90.000MB/s’ye kadar

960GB: 120.000/100.000MB/s’ye kadar

Güç Tüketimi: 0,011748W Boşta / 0,075623W Ort. / 0,458W (Maks.) Okuma / 0,908W (Maks.) Yazma

Boyutlar: 80mm x 22mm x 3,5mm

Çalışma Sıcaklığı: 0°C ila 70°C

Depolama Sıcaklığı: -40°C ila 85°C

Ağırlık:

240GB: 6,4g

480GB: 7g

960GB: 7,6g

Çalışırken dayanabileceği titreşim: En fazla 2.17G (7-800Hz)

Çalışmazken dayanabileceği titreşim: En fazla 20G (20-2000Hz)

Beklenen Kullanım Ömrü: 1 milyon saat MTBF

Toplam Yazılan Byte (TBW):

240GB: 150TB

480GB: 300TB

960GB: 600TB

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