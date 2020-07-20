Playstation 5 erken siparişleriyle ilgili açıklama yapıldı

Sony önümüzdeki yıl erken için Playstation 5 sipariş planlarını önceden açıklayacağını söyledi.

Playstation’ın uluslararası pazarlama müdürü Eric Lempel: “Ne oldu biz de bilmiyoruz. Biri beni arayarak insanların dükkânların önünde sıraya girdiğini söyledi ve neden olduğuna dair hiçbir bilgimiz yok. Erken sipariş imkânlarının ne zaman sunulacağına dair insanları bilgilendireceğiz. Son dakikada veya aniden bildirmek gibi bir şey yapmayacağız. Bir noktada bir PlayStation 5’i ne zaman ön sipariş edebileceğinizi size bildireceğiz. O yüzden lütfen bir yerele gidip kapılarda beklemeyin.” dedi.

Mağazalarda yaşanan yoğunluk üstüne Playstation 5 sahibi olmak isteyen oyuncular mağazalara akın edince Sony tarafından satışa çıkacak ürünlerde bir sürpriz olmayacağı ve önceden bilgilendirme yapılacağı açıklandı.