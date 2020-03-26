PUBG Güncelleme 6.3 Panzerfaust ile birlikte tüm platformlara iniş yaptı

Bu güncelleme savaş alanı cephanesine en son eklenen, yıkım gücü çok yüksek Panzerfaust’u (Tanksavar) içeriyor. Bu tahrip gücü yüksek silah sadece Karakin’de kullanabilir ve giriş noktalarını yok edebildiği gibi alandaki düşmanlara da ciddi hasarlar verebilir. PUBG’nin diğer özel silahları olan M249, Tommy Gun ve UMP-45’te de bazı güncellemeler ve denge ayarlamaları gerçekleştirdik. Buna ek olarak M249 ve DBS artık haritanın herhangi bir yerinde de karşınıza çıkabilir, sahip olmak için gözünüz ganimetlerden ayırmayın. Güncelleme 6.3 birçok güncellemeyi ve hata düzeltmelerini de kapsıyor, bunlardan biri de çok talep edilen Takım Ölüm Maçı içindeki dokunulmazlık. Süre sınırından veya tetiğe basıldıktan sonra oyuncular artık dokunulmazlıklarını kaybedecekler.

Tüm bu güncellemeleri ve yama notlarımızı bu link üzerinden inceleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için https://pubg.com adresini ziyaret edebilirsiniz.