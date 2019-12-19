Google servisleri çöktü!

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Google’ın Türkiye’deki hizmetlerinde erişim sıkıntısı yaşandı bildiğiniz gibi. Gmail, YouTube ve hatta Spotify’da da benzer sıkıntılar mevcut. Peki, aksamaların sebebi ne?

Türkiye güne Google servislerindeki aksamalar ile uyandı diyebiliriz. Tüm Google hizmetleri ve servislerinde ciddi erişim problemleri mevcuttu. Bunlar arasında Gmail, YouTube, Drive, Google Analytics, Google Trends ve hatta Spotify da var! Gmail hesaplarına erişmek isteyen milyonlarca kullanıcı hesaplarına erişemezken YouTube’a erişimde de sıkıntılar yaşandı.

Sorunun yalnızca Türkiye’ye özel mi, yoksa dünya genelinde mi yaşandığı net olarak belli değil. Kullanıcılardan gelen yorumlara göre sorun dünya genelinde farklı bölgelerde yaşanıyor. Google hizmetlerindeki sorunun Doğu Avrupa bölgesi özelinde olduğu düşünülürken, aşağıdaki fotoğrafta da görülen bölgelerde Google’a erişim sorunu yaşanıyor.

Google Servisleri Tekrar Çalışmaya Başladı

Google servisleri bugün saat 10:30’ten itibaren aksamalar yaşamaya başlamış ve Türkiye’de de dahil olmak üzere pek çok bölgeden erişime kapanmıştı. Ancak saatler 11:30’u gösterdiğinde erişimde yavaş yavaş geri gelmeye başladı. Şu anda Gmail, Youtube, Drive ve diğer Google servisleri yeniden çalışmakta.

Peki, Google Neden Çöktü?

Peki, sorun neydi, Google servislerinde yaklaşık 1 saat kadar süren kesinti neden yaşandı?

Yaşanan kesintinin geçtiğimiz günlerde Google’ın Rekabet Kurumu ile yaşadığı sürtüşmeden kaynaklandığı öne sürülürken, öte yandan Google’ın sunucularını Türkiye’ye getirmek için çalışmalarda bulunduğu ve erişim probleminin bunun neticesinde olabileceği de söyleniyor.

Erişim probleminin sebebiyle ilgili resmi açıklama Google’dan bekleniyor.

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