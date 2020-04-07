ininal Online Zula Turnuvası Başladı!

Türkiye’deki oyuncuların en sevdiği ve en çok kullandığı ödeme yöntemi ininal ile Türkiye’nin ilk yerli MMOFPS oyunu Zula iş birliğinde Online Zula Turnuvası düzenleniyor. 5 bin TL ve 1 milyon Zula Altını Ödüllü turnuva 31 Mart 2020 Salı günü başladı. Playoff etabındaki karşılaşmalar ise 3 – 6 Nisan arasında oynanacak. Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüsün yayılımını önlemek adına uzmanlar sıklıkla evde kalın uyarıları yapıyor. Uyarıları dikkate alanlar evde daha çok vakit geçirirken, online oyunlara da ilgi artıyor. Oyuncunun her zaman yanında olan ininal, online oyunlara ilginin artığı bugünlerde zamanı daha iyi değerlendirmek adına harekete geçti. 31 Mart 2020 Salı günü başlayan turnuvada amatör, profesyonel her seviyeden yüzlerce takım karşı karşıya geliyor.

Son bir haftada aktif klan sıralamasına göre seçilen 128 takımın 5 bin TL ve 1 milyon Zula Altını Ödülleri için mücadele ettiği turnuvada, takımlar tekli eleme usulüne göre BO3 olarak birbirleriyle karşı karşıya geldi. ininal Online Zula Turnuvası’nda birinci takıma 3 bin 500 TL ve 500 bin Zula Altını, ikinci takıma bin 500 TL ve 250 bin Zula Altını, üçüncü takıma 150 bin Zula Altını, dördüncü takıma ise 100 bin Zula altını ödül verilecek.

Turnuva hakkında detaylı bilgi için; https://espor.zulaoyun.com/