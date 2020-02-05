Masters Tour Arlington’ın Şampiyonu Belli Oldu

Zakarya “xBlyzes” Hail, geçtiğimiz hafta sonu yapılan Masters Tour’un şampiyonu oldu! Masters Tour tamamı Fransızlardan oluşan ikinci final maçına sahne olurken, xBlyzes, Romaric “AyRoK” Dubois’yı 3-1 yenerek 32.500 Amerikan Doları tutarındaki büyük ödülü ve Şampiyonluk kupasını kapmayı başardı.Finalistler şampiyonluk maçına epey denk başlarken, Arlington’a benzer destelerle geldi. Birbirlerinin Düzenbaz (Rogue) destelerini yasaklamayı seçen yarışmacılar başlarda birbirlerine üstünlük sağlayamasa da xBlyzes, Galakrond Şerbaz (Warlock) destesini ustaca kullanarak AyRoK’un Highlander Büyücü (Mage) destesini dördüncü oyunda alt etmeyi başardı. Başarısının ardından “Çok, çok, çok, çok mutluyum,” diyen xBlyzes. “Hedefim buydu ve bunu başarabileceğimi biliyordum,” şeklinde konuştu.

Las Vegas’ta 156’ncı, Seul’de 182’nci ve Bükreş’te 32’nci sıraya yerleşen xBlyzes, 2020’de çok daha iyi dereceler yapma peşindeydi ve bu konudaki düşüncelerini “Geçen yıl ne yazık ki pek parlak geçmedi o nedenle en azından ilk 8 içinde yer almak istiyordum,” sözleriyle dile getirdi. Hedefine erişmek için en iyi yolun kendisi gibi Fransız olan rakipleriyle alıştırma yapmak olduğunun bilincinde olan şampiyon, duygularını şöyle ifade etti, “Dostlarıma ve takım arkadaşlarıma güvenerek iyi bir derece elde edebileceğimi biliyordum. Hepsi harikalar ve benim de onların seviyesinde bir oyuncu olmam gerekiyordu.”

Bahsi geçen arkadaşlardan bir tanesi de Masters Tour Seul şampiyonu ve Arlington yarı finalisti Théo “Felkeine“ Dumont’tan başkası değil. “Amacım yeniden kazanmaktı,” diyen Felkeine sözlerine, “ama ilk 8’de dört Fransız oyuncu olunca tek isteğim aramızdan birinin kazanması oldu. Açıkçası ben kazansam xBlyzes’ın kazanmasına sevindiğim kadar sevinemezdim. Bunu gerçekten de hak etti ve umarım Grandmaster’lık yolunda bana katılır,” şeklinde devam etti. xBlyzes Fransa’ya 2020’nin ilk Masters Tour şampiyonu olarak dönmekle kalmıyor aynı zamanda Avrupa Grandmasters adayları arasında zirveye yerleşmiş durumda.

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